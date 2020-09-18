Рада рекомендує Кабміну передбачити 6 млрд грн на доплату вчителям



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Йдеться про період до кінця 2020 року

Відповідний проект постанови №4057 підтримали 274 парламентарі

Верховна рада рекомендує Кабінету міністрів передбачити додаткові виплати у розмірі 6 033 560,00 тис. гривень до зарплати педагогічним та науково-педагогічним закладам освіти державної та комунальної форм власності за додаткове навчальне навантаження в умовах дистанційного та змішаного навчання. Про це повідомляє РБК-Україна.

«Звернутися до Кабінету міністрів щодо проведення перерозподілу видатків Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою Covid-19 з метою створення умов для безпечного освітнього процесу і якісної освіти в умовах карантину», – вказано у постанові.

Рада також рекомендує передбачити при перерозподілі 1,09 млрд грн для закупівлі сертифікованих засобів індивідуального захисту для працівників закладів освіти та учнів.

«Для технічного забезпечення дистанційного навчання в умовах карантинних заходів передбачити 3 375 390,00 тис. грн», – зазначається у постанові.

Нагадаємо, в Київській області на дистанційне навчання повністю перевели 25 загальноосвітніх шкіл, у них навчається 11 140 школярів.

До слова, в Україні на дистанційному навчанні понад 500 шкільних класів.

Нагадаємо, що Київ може повернутися до жорсткого карантину: названі умови.

Крім того, на карантин закрили дві столичних школи та 4 дитячих садочки. Ще в 11 школах на дистанційне навчання відправили загалом 20 класів.