МОН повідомили у скільки обійдеться підвищення зарплат педагогів у 2021 році



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Грошей на обіцяне підвищення зарплат учителям немає

Для реалізації постанови Кабміну про підвищення зарплат педагогам в 2021 році необхідно 50 млрд гривень

Для реалізації постанови уряду про підвищення зарплат педагогам в 2021 році необхідні 50 млрд грн, повідомили в Міністерстві освіти у вівторок, 8 вересня.

У липні Кабмін прийняв постанову про поступове підвищення оплати праці педагогів до 2023 року. Але через відсутність коштів на це постанову було призупинено до 31 грудня 2020 року.

«За попередніми розрахунками фахівців МОН, її введення в дію в 2021 році вимагатиме додатково близько 50 млрд грн (державний бюджет - близько 39 млрд грн, місцеві бюджети - близько 11 млрд грн). Міністерство освіти і науки вкрай зацікавлене у запровадженні в дію саме цієї постанови, оскільки нею виконуються не тільки норми законодавства, а й підвищуються соціальні стандарти і гарантії держави, спрямовані на підвищення рівня життя педагогів», – йдеться в повідомленні.

У Міносвіти наголошують, що таке підвищення потребує негайного вирішення цього питання.

«Позицію Міністерства освіти і науки щодо якнайшвидшого введення в дію постанови Кабінету міністрів України № 822 підтримали і члени комітету, запропонувавши зі свого боку звернутися до уряду України з пропозицією передбачити в Державному бюджеті України на 2021 рік відповідні кошти на її реалізацію», – наголошується в повідомленні.