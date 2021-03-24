Кличко закликає обмежити користування громадським транспортом

Мер Києва розповів про намір «розірвати ланцюг захворюваності»

Київський міський голова обіцяє зробити все можливе для збереження нормального функціонування транспорту у місті, але звертається до киян з проханням користуватися ним лише за виняткової потреби. Відповідне прохання Віталій Кличко озвучив під час сьогоднішнього онлайн-брифінгу.

«Сьогодні нам необхідно розірвати ланцюг захворюваності. Зупинити розповзання вірусу. Інакше – медична система не впорається з такою кількістю хворих! Практично всі сили в медичних закладах кинуті на допомогу пацієнтам з коронавірусом. А ще ж у нас чимало киян з іншими захворюваннями, яким теж потрібна допомога лікарів. Привозять пацієнтів і з невідкладними випадками. Давайте думати і про це! Якщо «ляже» медична система, хто нам допомагатиме, хто рятуватиме здоров’я і життя киян? Саме тому ми, не очікуючи рішень уряду, запровадили з 20 березня до 9 квітня суворі карантинні обмеження в столиці. А вже з 23 березня їх запровадив і уряд, віднісши Київ до «червоної» зони епідеміологічної небезпеки. Відповідно у місті діють усі обмеження «червоної» зони», – сказав мер столиці.

Разом з тим він наголосив, що столична влада не зупинила роботу громадського транспорту в місті.

«Ми добилися того, щоб під заборону не потрапив громадський транспорт. Він у столиці працює – за визначеним регламентом і з дотриманням норм безпеки. З наповненістю не більше 50 відсотків місць, що передбачені технічною характеристикою транспортного засобу. І тут би я хотів наголосити: громадський транспорт під час карантину працює виключно для тих пасажирів, які добираються на роботу чи в невідкладних справах. Для киян, які працюють в сферах життєзабезпечення міста! Натовпи в транспорті – це, я вважаю, безвідповідальність тих людей, які не дотримуються рекомендацій і нехтують правилами. Які роблять вигляд, що в нас ситуація нормальна і немає ніякого вірусу», – наголосив мер Києва.

Він пояснив, що рішення не зупиняти громадський транспорт продиктоване необхідністю добиратися на роботу людям, які працюють на критично важливих підприємствах столиці.

«Нагадаю, навіть в найскладніший період першої хвилі вірусу метро, наприклад, не закривали в тих же Мілані чи Нью-Йорку. Але в ньому їздило дуже мало пасажирів. – Тільки ті, кому справді потрібно дістатися на роботу. Тому давайте свідомо ставитися до ситуації і реалій, в яких живемо вже більше року! Розуміти всі ризики власної легковажності», – закликав Кличко.

Він наголосив, якщо ситуація не поліпшиться, і міська влада, і уряд будуть ухвалювати рішення щодо зупинки громадського транспорту в столиці.

«Але ми всі пам’ятаємо, яке обурення викликало таке рішення рік тому. Коли не працювало метро, а наземний транспорт перевозив тільки пасажирів за спецперепустками, – сказав мер. – І також нагадаю, що, за обмеженнями «червоної» зони, установи, заклади, підприємства некритичних сфер повинні перевести співробітників на дистанційну роботу», – підкреслив Віталій Кличко.

Нагадаємо, що з 20 березня столиця запровадила суворі карантинні обмеження рішенням Постійної комісії ТЕБ та НС.

Як стало відомо у понеділок, 22 березня, попри карантинні обмеження, у Києві продовжить курсувати громадський транспорт. При цьому він буде перевірятися на дотримання протиепідемічних вимог.

В цей же день було складено три протоколи на водіїв маршрутних таксі, що порушували правила перевезень.

На сьогоднішній день користування громадським транспортом у Києві не обмежується при дотриманні протиепідемічних вимог та заповненості не більше половини місць. Але у випадку погіршання епідемічної ситуації у місті, столична влада може повернутися до практики видачі спецперепусток на нього, заявили в КМДА.

Обмеження місць у громадському транспорті сьогодні викликало скупчення пасажирів на зупинках та блокування трамвайних колій.

Як вже повідомлялося, нинішньої суботи, 27 березня, більшість київських маршрутних таксі планує підняти ціну за проїзд до 10 гривень.