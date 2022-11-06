Київ не виключає тотальну евакуацію у разі повного відключення електрики – NYT

Енергетики попередять столичну владу про те, що мережа перебуває на межі зупинки не менш ніж за 12 годин до повного відключення

Столична влада готує 1000 пунктів обігріву, які також можуть захистити цивільне населення від російських ракет

У випадку повного відключення електроенергії, у Києві планують тотальну евакуацію – приблизно 3 млн мешканців міста. Про це сказав директор департаменту безпеки Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук в інтерв’ю The New York Times.

Зазначається, що енергетики попередять столичну владу про те, що мережа перебуває на межі зупинки не менше ніж за 12 годин до повного відключення.

«Ми розуміємо, що якщо Росія продовжить такі атаки, ми можемо втратити всю нашу систему електропостачання», – сказав Ткачук.

Ткачук гоголосив, що станом на зараз ситуація є керованою, і немає жодних ознак того, що велика кількість цивільного населення покидає Київ. Але це може швидко змінитися.

Крім того, з наближенням зими місто готує 1000 пунктів обігріву, які також можуть захистити цивільне населення від російських ракет. Більшість з них знаходяться в навчальних закладах, але влада поки не повідомляє про їх точне місцезнаходження, щоб вони не стали мішенню.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що не виключає сценарію повного блекауту в Києві за відсутності електроенергії, тепла, води і зв’язку та закликає киян підготувати необхідні запаси й продумати можливість тимчасового переїзду за місто.

Нагадаємо, сьогодні, 6 листопада, диспетчерський центр НЕК «Укренерго» повернув графіки погодинних відключень у кількох областях, у тому числі і у Києві.