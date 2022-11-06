«Путіну не потрібні українці»: Кличко звернувся до киян через можливий блекаут

Віталій Кличко закликає киян підготувати необхідні запаси й продумати можливість тимчасового переїзду за місто

Мер Києва Віталій Кличко не виключає сценарію повного блекауту в Києві за відсутності електроенергії, тепла, води і зв’язку та закликає киян підготувати необхідні запаси й продумати можливість тимчасового переїзду за місто. Таку заяву мер столиці зробив в ефірі телемарафону.

Віталій Кличко припускає можливість повного блекауту в Києві без світла, води, тепла і зв’язку.

«Ми робимо все, щоб цього не відбулося. Але будьмо відвертими: наші вороги роблять все для того, щоб місто було без тепла, без електрики, без водопостачання, взагалі ми всі померли. І від того, наскільки ми будемо підготовлені до різних ситуацій, залежить і майбутнє країни, і майбутнє кожного з нас… Ми не виключаємо. Ми прораховуємо різні сценарії для того, щоб витримати, щоб підготуватися», – сказав Кличко.

Очільник Києва закликав киян мати вдома запас питної та технічної води, заряджені акумулятори, деякий запас їжі та теплі речі. Також мер нагадав, що у столиці планують розгорнути близько тисячі пунктів обігріву, проте зазначив, що цього може виявитися недостатньо для тримільйонного міста.

«Цього недостатньо. Тому я також звертаюся до людей – на поганий сценарій, якщо у нас світла і водопостачання не буде, прорахувати, якщо у вас є родичі й знайомі в передмісті Києва, де є окреме водопостачання, пічка, тепло, щоб тимчасово там перебувати – будь ласка, домовтеся на випадок поганого сценарію, щоб ви могли провести деякий час у своїх друзів чи знайомих», – закликав Кличко.

Він зазначив, що у випадку надзвичайних ситуацій у під’їздах киян буде оприлюднено додаткову інформацію щодо місцезнаходження пунктів обігріву та бюветів. Мер також закликав киян заздалегідь дізнатися, де вони розташовані.

«Про те, що відбувається на сьогоднішній день з Україною, з містом Києвом, я можу чітко сказати: це не війна, це тероризм, це геноцид. Путіну ми, українці, не потрібні, йому потрібна територія, потрібна Україна без нас. Його завдання – щоб ми померли, замерзли чи взяли й кудись поїхали і залишили йому нашу землю», – вважає Кличко.

Водночас він закликав, «щоб не було песимістичного настрою».

«Ми відверто проговорюємо різні сценарії і навіть найгірший сценарій, до якого потрібно бути готовими. Ми зробимо все, що від нас залежить, щоб такого сценарію не було. Але гарантувати на 100% ми не можемо, тому моделюємо різні ситуації і кожен з нас повинен бути підготовлений до цього», – підкреслив мер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 5 листопада в Україні продовжаться планові відключення світла. Обмеження діятимуть у Києві та семи областях. «Укренерго» повідомляло, що відключення будуть погодинними і діятимуть у столиці, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Раніше компанія «Укренерго» дала роз’яснення у яких випадках електророзподільні компанії у областях України ухвалюють рішення про застосування аварійних, а не погодинних відключень електроенергії.

Також відомо, що рашисти серйозно пошкодили в Україні близько 40% усієї енергетичної інфраструктури.