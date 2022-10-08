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Контрнаступ ЗСУ породив надію, що війна закінчиться до Різдва, – The Times

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Контрнаступ ЗСУ породив надію, що війна закінчиться до Різдва, – The Times

Колишній командувач силами США у Європі Бен Ходжес заявив, що російська армія вже програла війну

Успіхи ЗСУ під час контрнаступальних операцій породили надію на Заході, що війна в Україні може закінчитися до католицького Різдва. Про це повідомляє The Times.

Видання наводить слова висопосадовця британського уряду, який вважає, що російські окупанти будуть витіснені з Донбасу на територію РФ до кінця року, якщо прогрес українських військ на полі бою продовжиться.

Однак журналісти слушно зауважили, що за стрімкі успіхи, ймовірно, доведеться заплатити величезними втратами. Саме тому в Україні надають перевагу повільнішому, але водночас більш тактичному підходу, який дозволяє зберегти життя особового складу.

The Times пояснює, що відповідна думка західних політиків грунтується не на даних розвідки, а на досягненнях ЗСУ під час контранаступальних операцій.

Своєю чергою колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес заявив, що немає жодних сумнівів у руйнуванні російських ліній оборони.

«Виходячи з усього того, що ми бачимо, є відчуття колапсу, принаймні на Донбасі, і я вірю, що до кінця року росіяни будуть витіснені за лінію 23 лютого. Це армія, яка зазнала поразки», – сказав генерал.

Водночас він підкреслив, що після звільнення Херсона українські захисники просунуться далі на південь і підійдуть до Криму.

Після цього ЗСУ зможуть розгорнути ракетні системи залпового вогню великої дальності, надані їм англійцями та американцями, що можуть вражати цілі на відстані до 80 кілометрів.

«Якщо вони це зроблять, то, відверто кажучи, окупанти в Криму потрапляють у пастку», – додав Ходжес.

Есперти обережніше підходять до прогнозів. Політолог Маттіа Неллес переконаний, що ідея закінчення війни до кінця грудня є «неможливою». Адже, за його словами, росіяни все ще мають багато військ і зброї в Херсоні.

Схожу думку має і науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Франц-Штефан Гаді, який зазначив, що жодна зі сторін не вичерпала своїх військових можливостей та працює над створенням більш вигідних тактичних і стратегічних позицій, щоб продовжити бойові дії у 2023 році.

«Температура вдарить на полі бою, солдатам стане важче діяти і їхня здатність проводити наступальні операції буде обмежена», – аргументував есперт.

Гаді також припустив, що попри ініціативу України поточні контрнаступальні операції завершаться найближчими тижнями, бо ЗСУ далі зіткнуться з нестачею боєприпасів.

«Для України це гонка з часом, щоб звільнити якомога більше території до настання зими», – підсумував науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

Нагадаємо, триває 225-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Тривають обстріли українських позицій вздовж лінії зіткнення. Противник здійснює дистанційне мінування території на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирних жителів, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Як повідомлялося, в Нижній Дуванці біля Сватового на окупованій Луганщині пролунав вибух, загинули окупанти-буряти.

 

Теги: армія вибух війна звільнення окупанти росіяни

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