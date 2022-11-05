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З'явилось відео, як лівий берег Києва відключили від енергопостачання

Юрій Лящук
glavcom.ua
З'явилось відео, як лівий берег Києва відключили від енергопостачання
Частина столиці України залишилась без електрики
фотоілюстративне

На лівому березі Києва почалися аварійні відключення світла

У суботу ввечері на лівому березі Києва застосовують екстрені аварійні відключення світла. Про це повідомляє «Главком».

Відключення електроенергії вводяться за вказівкою «Укренерго».

«За вказівкою «Укренерго» на лівому березі Києва будуть екстрені аварійні відключення. Це потрібно, щоб уникнути масових аварій у Дніпровському та Дарницькому районах. Графіки відключень для цих районів неактуальні, поки ситуацію не стабілізують», – йдеться в повідомленні.

Момент відключення лівого берега Києва від енергопостачання потрапило на камеру:

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 5 листопада в Україні продовжаться планові відключення світла. Обмеження діятимуть у Києві та семи областях. «Укренерго» повідомляло, що відключення будуть погодинними і діятимуть у столиці, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Раніше компанія «Укренерго» дала роз’яснення у яких випадках електророзподільні компанії у областях України ухвалюють рішення про застосування аварійних, а не погодинних відключень електроенергії.

Також відомо, що рашисти серйозно пошкодили в Україні близько 40% усієї енергетичної інфраструктури.

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Теги: Укренерго електроенергія Київ

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