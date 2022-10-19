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Православна церква України дозволила різдвяні богослужіння 25 грудня

Юрій Лящук
glavcom.ua
Православна церква України дозволила різдвяні богослужіння 25 грудня
Церква взяла до уваги численні запити
фото з відкритих джерел

Єпархії зможуть проводити богослужіння на Різдво Христове за Новоюліанським календарем

Православна церква України дозволила єпархіям у 2022 році проводити богослужіння на Різдво Христове за Новоюліанським календарем, тобто 25 грудня. Про це повідомляє ПЦУ на своєму сайті.

Згідно з повідомленням, 18 жовтня відбулось засідання Священного синоду ПЦУ. На ньому, серед іншого, було ухвалене рішення «Про можливість звершення богослужіння на честь Різдва Христового за Новоюліанським календарем 25 грудня 2022 року».

Церква каже, що взяла до уваги численні запити та врахувала дискусію, яка протягом багатьох років точиться в Церкві та в суспільстві.

«Передбачаючи, зокрема через обставини війни, загострення у публічному просторі календарних суперечок; з метою вивчення реальної церковної потреби в здійсненні у близькому часі календарних змін, Священний синод Української православної церкви (Православної церкви України) вирішив:

Там, де для цього існують пастирські обставини та засвідчується бажання вірних, як виключення дозволити за рішенням настоятеля та громади 25 грудня 2022 року звершити богослужіння за чином свята Різдва Христового з подальшим поданням через єпархіальні управління до Київської митрополії письмової інформації про число учасників такого богослужіння. У разі звершення такого богослужіння його учасники в цей день звільняються від обмежень посту».

Нагадаємо, сьогодні, 18 жовтня, Священний Синод Православної Церкви України оприлюднив заяву щодо «проблемних питань державно-церковних відносин». Зокрема йдеться про створення штучних перешкод представниками органів державної влади та місцевого самоврядування під час виходу з підпорядкування структур Московського патріархату в Україні та їхнього долучення до ПЦУ. 

Нещодавно, СБУ викрила митрополита Московської церкви на роботі в інтересах Росії.

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Теги: Різдвяні свята Україна православна церква

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