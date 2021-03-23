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    Кличко розповів киянам про професію машиніста метро (фото, відео)

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    Героєм оповідання київського міського голови став машиніст Максим Гуляєв - Кличко розповів киянам про професію машиніста метро (фото, відео)
    Героєм оповідання київського міського голови став машиніст Максим Гуляєв
    Фото: klichko.org

    Міський голова запустив соціальний проєкт, що розповідатиме про мешканців міста

    Київський міський голова Віталій Кличко презентував на своїй сторінці у Facebook відео про робочий день одного з машиністів столичного метрополітену. За словами мера, відео він розмістив у рамках соціального проєкту «ЛюдиТвогоКиєва».

    «Продовжую розповідати про #ЛюдиТвогоКиєва. Про тих киян, які роблять все, аби наша столиця ставала комфортнішою та гарнішою. Сьогодні історія про одного із фахівців, від праці яких залежить робота столичної підземки. – 36-річного машиніста електропоїзда київського метрополітену Максима Гуляєва. Максим уже понад 17 років перевозить пасажирів метро. 6 днів на тиждень по 6-8 годин він проводить під землею», – написав мер Києва у дописі до відео.

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    Кличко розповів киянам про професію машиніста метро (фото, відео)
    Кличко розповів киянам про професію машиніста метро (фото, відео)
    Кличко розповів киянам про професію машиніста метро (фото, відео)
    Кличко розповів киянам про професію машиніста метро (фото, відео)
    Кличко розповів киянам про професію машиніста метро (фото, відео)
    Кличко розповів киянам про професію машиніста метро (фото, відео)
    Кличко розповів киянам про професію машиніста метро (фото, відео)
    Кличко розповів киянам про професію машиніста метро (фото, відео)
    Кличко розповів киянам про професію машиніста метро (фото, відео)

    Працює машиніст на Сирецько-Печерській лінії метро. І денне світло бачить на роботі тільки, коли переїжджає Дніпро – між станціями «Видубичі» та «Славутич».

    «Максим ніколи не спізнюється на зміну, бо графік розписаний до хвилин і секунд. Відповідальність, каже він, – величезна! Адже від його роботи залежить комфорт і безпека тисяч пасажирів, - зазначив мер столиці. – Максим – киянин. Народився і мешкає в Святошинському районі столиці. Розповідає, що потрапив на роботу машиністом не випадково – адже полюбив підземку з дитинства», – розповів Віталій Кличко.

    Як повідомлялося раніше, керівниця пресслужби столичного метрополітену розповіла про свій досвід хвороби та одужання від Covid-19.

    Перед цим Київський метрополітен спростував повідомлення про припинення будівництва гілки на Виноградар.

    Також у столичному метро незабаром можна буде безкоштовно провозити спортивне спорядження.

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    Теги: Віталій Кличко Київ історія метро мер робота столиця безпека
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