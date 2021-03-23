Кличко розповів киянам про професію машиніста метро (фото, відео)

Міський голова запустив соціальний проєкт, що розповідатиме про мешканців міста

Київський міський голова Віталій Кличко презентував на своїй сторінці у Facebook відео про робочий день одного з машиністів столичного метрополітену. За словами мера, відео він розмістив у рамках соціального проєкту «ЛюдиТвогоКиєва».

«Продовжую розповідати про #ЛюдиТвогоКиєва. Про тих киян, які роблять все, аби наша столиця ставала комфортнішою та гарнішою. Сьогодні історія про одного із фахівців, від праці яких залежить робота столичної підземки. – 36-річного машиніста електропоїзда київського метрополітену Максима Гуляєва. Максим уже понад 17 років перевозить пасажирів метро. 6 днів на тиждень по 6-8 годин він проводить під землею», – написав мер Києва у дописі до відео.

Працює машиніст на Сирецько-Печерській лінії метро. І денне світло бачить на роботі тільки, коли переїжджає Дніпро – між станціями «Видубичі» та «Славутич».

«Максим ніколи не спізнюється на зміну, бо графік розписаний до хвилин і секунд. Відповідальність, каже він, – величезна! Адже від його роботи залежить комфорт і безпека тисяч пасажирів, - зазначив мер столиці. – Максим – киянин. Народився і мешкає в Святошинському районі столиці. Розповідає, що потрапив на роботу машиністом не випадково – адже полюбив підземку з дитинства», – розповів Віталій Кличко.

Як повідомлялося раніше, керівниця пресслужби столичного метрополітену розповіла про свій досвід хвороби та одужання від Covid-19.

Перед цим Київський метрополітен спростував повідомлення про припинення будівництва гілки на Виноградар.

Також у столичному метро незабаром можна буде безкоштовно провозити спортивне спорядження.