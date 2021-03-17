  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Київський метрополітен дозволить безплатно провозити спортивний інвентар

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Раніше у підземці дозволили безкоштовно провозити музичні інструменти - Київський метрополітен дозволить безплатно провозити спортивний інвентар
    Раніше у підземці дозволили безкоштовно провозити музичні інструменти
    Фото з відкритих джерел

    Керівник столичної підземки анонсував зміни до правил проїзду

    В столичному метро незабаром можна буде безкоштовно провозити спортивне спорядження. Директор Комунального підприємства «Київський метрополітен» Віктор Брагінський на своїй сторінці у Facebook пояснив таку ініціативу потеплінням.

    «Ініціював внесення змін до Правил метрополітену щодо можливості безоплатного перевезення спортивного спорядження. З потеплінням розпочнеться масовий спортивний сезон. Думаю, що таке рішення сприятиме бажанню містян займатися різними дисциплінами та укріплювати здоров’я! Водночас закликаю дотримуватися Правил метро та карантинних заходів!», – зокрема написав він.

    Наразі в київському метрополітені можна перевозити спортивне спорядження (лижі, санки, ковзани, велосипеди тощо), виключно в чохлах або належній упаковці. При цьому велосипеди та інше спортивне спорядження, габаритні розміри яких за сумою трьох вимірів (довжина, ширина, висота) перевищують 120 сантиметрів, мають перевозитися виключно в розібраному вигляді.

    За ці перевезення потрібно платити додатково.

    Як повідомлялося раніше, у листопаді 2019 року Київська міська рада затвердила нові правила користування метрополітеном. У звʼязку з численними проханнями студентів-музикантів, в правилах дозволили провозити безплатно музичні інструменти. Але грати на них в метро заборонено.

    Теги: Київ спорт метро перевезення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies