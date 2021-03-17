Київський метрополітен дозволить безплатно провозити спортивний інвентар

Керівник столичної підземки анонсував зміни до правил проїзду

В столичному метро незабаром можна буде безкоштовно провозити спортивне спорядження. Директор Комунального підприємства «Київський метрополітен» Віктор Брагінський на своїй сторінці у Facebook пояснив таку ініціативу потеплінням.

«Ініціював внесення змін до Правил метрополітену щодо можливості безоплатного перевезення спортивного спорядження. З потеплінням розпочнеться масовий спортивний сезон. Думаю, що таке рішення сприятиме бажанню містян займатися різними дисциплінами та укріплювати здоров’я! Водночас закликаю дотримуватися Правил метро та карантинних заходів!», – зокрема написав він.

Наразі в київському метрополітені можна перевозити спортивне спорядження (лижі, санки, ковзани, велосипеди тощо), виключно в чохлах або належній упаковці. При цьому велосипеди та інше спортивне спорядження, габаритні розміри яких за сумою трьох вимірів (довжина, ширина, висота) перевищують 120 сантиметрів, мають перевозитися виключно в розібраному вигляді.

За ці перевезення потрібно платити додатково.

Як повідомлялося раніше, у листопаді 2019 року Київська міська рада затвердила нові правила користування метрополітеном. У звʼязку з численними проханнями студентів-музикантів, в правилах дозволили провозити безплатно музичні інструменти. Але грати на них в метро заборонено.