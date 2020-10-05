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    На футбольні матчі в Києві почнуть пускати вболівальників

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    На футбольні матчі в Києві почнуть пускати вболівальників

    Стадіони будуть заповнені вболівальниками на 30%

    Київ погодився із пропозицією Української асоціації футболу щодо проведення міжнародних матчів під егідою УЄФА із частковим залученням вболівальників до 30% від місткості стадіонів. Опубліковано відповідний витяг із протоколу № 64 засідання штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 2 жовтня 2020 року.

    Так, за умови суворого дотримання протиепідемічних вимог та правил, дозволено часткове залучення вболівальників на наступні матчі:

    • 9 жовтня – м. Київ, стадіон «Оболонь Арена» – матч кваліфікаційного раунду Чемпіонату Європи серед молодіжних команд між збірними України та Румунії;
    • 10 жовтня – м. Київ, НСК «Олімпійський» – матч ліги Націй УЄФА між національними збірними України та Німеччини;
    • 13 жовтня – м. Київ, НСК «Олімпійський» – матч ліги Націй УЄФА між національними збірними України та Іспанії.

    Нагадаємо, в Україні з понеділка, 5 жовтня, почали діяти оновлені карантинні зони з огляду на епідеміологічні ситуації в регіонах. Згідно з новим поділом Київ перебуває у «жовтій» карантинній зоні.

    За минулу добу, 4 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 286 осіб. Це на 121 особу менше, ніж за попередню добу (за добу 3 жовтня було 407 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 24736 випадків захворювання на Covid-19.



    НОВИНИ ФУТБОЛУ Київ карантин коронавірус
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