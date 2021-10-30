Кличко розказав, хто не помітить локдауну в Києві

Локдаун у столиці діятиме, по суті, для невакцинованих – міський голова

Локдаун, який столиця запроваджує з 1 листопада, діятиме, по суті, для не вакцинованих людей. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі програми «Свобода Савіка Шустера» на телеканалі «Україна».

«Із 1 листопада столиця входить в «червону зону». У Києві сьогодні дуже невтішна статистика. Щодня протягом останнього тижня помирали по 40-50 людей. Завтра вийде статистика, що за минулу добу в Києві померли 54 людини. Ситуація вкрай складна. І ми робимо все можливе, щоб зі столичного бюджету допомагати лікарям, мотивуючи їх. Закуповуємо кисень. У нас станом на сьогодні проблем із забезпеченням лікарень поки немає, – сказав Кличко. – Ситуація достатньо напружена, але, тим не менш, контрольована. І ми, всі разом, повинні працювати злагоджено. Ми розраховуємо на чітку взаємодію з поліцією. – Щоб контролювати дотримання ключових правил: і щодо проїзду в транспорті, і щодо відвідування різних закладів. Я хочу ще раз наголосити, що локдаун в Києві буде діяти, по суті, для тих людей, які не вакциновані», – наголосив мер Києва.

Також він зазначив, що столиця є лідером з вакцинації серед інших українських міст та областей.

Всього від початку кампанії з вакцинації у столиці здійснено майже 2 млн 200 тис. щеплень. Зокрема, першою дозою вакцини здійснено понад 1 млн 100 тис. щеплень. Двома дозами – понад 1 млн 50 тис. щеплень.

Нагадаємо, раніше Кличко повідомив, що у лікарнях Києва вже третій день поспіль заповнено понад 66% ліжок із киснем.

Також відомо, які обмеження діятимуть у Києві з 1 листопада (список).

Читайте також:



