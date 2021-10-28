«Червона» зона в Києві. Кого тепер пускатимуть у громадський транспорт

Як і раніше, пасажири повинні перебувати в громадському транспорті в захисних масках

У транспорті працюватимуть спеціальні групи правоохоронців

Під час дії в Києві жорстких обмежень «червоної» зони громадський транспорт не закриватиметься, але їздити в ньому зможуть пасажири, що мають сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

«Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт, а вибірково – спеціальні групи правоохоронців», – сказав Кличко.

Мер зазначив, що столична влада запроваджує суворі обмеження, бо немає інших варіантів, щоб зберегти здоров’я і життя людей.

Як повідомлялося, за минулу добу, 27 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 1451 особи.

У Києві третій день поспіль показник завантаженості лікарняних ліжок із киснем перевищує 65%, а це означає, що місто – фактично на порозі «червоної» зони.

Столиця запроваджує суворі обмеження з 1 листопада.

Раніше мер Києва повідомив, які обмеження будуть запроваджені у разі потрапляння столиці до «червоної» зони.

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