Які обмеження діятимуть у Києві з 1 листопада (список)

У громадському транспорті столиці зможуть їздити пасажири, що мають сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест

Кличко закликав киян та гостей міста вакцинуватися

Із понеділка, 1 листопада, в Києві запровадять суворі обмеження. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час термінового онлайн-брифінгу.

Які обмеження запроваджуються

тільки з негативним ПЛР-тестом або Covid-сертифікатом можна буде:

відвідувати заклади харчування, готелі, установи і заклади соціального захисту, спортзали та фітнес-центри, ЦНАПи, управління праці та соцзахисту, управління пенсійного фонду,

проводити масові заходи, відвідувати торгово-розважальні центри,

діти і підлітки відвідують ТРЦ тільки з батьками, які щеплені або мають негативний ПЛР-тест.

столичні школярі з понеділка за парти не повертаються. Після канікул, з 1 листопада, навчальний процес відновиться в дистанційному режимі. Це стосується всіх учнів: з першого до одинадцятого класу. В такому режимі школи працюватимуть до поліпшення епідеміологічної ситуації в місті. Це рішення місто ухвалило після консультацій з Міністерством освіти та Міністерством охорони здоров‘я.

садочки продовжать працювати але дотримуючись правил «червоної зони», за умови вакцинації 100 відсотків персоналу закладів;

громадський транспорт працюватиме, але їздити в ньому повинні пасажири, що мають сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт, а вибірково – спеціальні групи правоохоронців

«Ми запроваджуємо ці суворі обмеження, бо немає інших варіантів, щоб зберегти здоров’я і життя людей. Щоб не допустити і колапсу медичної системи, яка може не витримати такого напливу хворих. Тому я вкотре звертаюся до всіх: вакцинуйтеся! Захистіть себе і своїх близьких! Тільки так ми можемо зупинити стрімке розповсюдження агресивного вірусу. Не слухайте страшилки і, м’яко кажучи, нерозумну пропаганду! Дотримуйтеся правил! Вакцинуйтеся! Бережіть себе!» – наголосив Віталій Кличко.

Як повідомлялося, за минулу добу, 27 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 1451 особи.

У Києві третій день поспіль показник завантаженості лікарняних ліжок із киснем перевищує 65%, а це означає, що місто – фактично на порозі «червоної» зони.

Раніше мер Києва повідомив, які обмеження будуть запроваджені у разі потрапляння столиці до «червоної» зони.

Радник мера Києва з медичних питань Віктор Яцик вважає, що Києву треба готуватися до локдауну.