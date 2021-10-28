Які обмеження діятимуть у Києві з 1 листопада (список)
Кличко закликав киян та гостей міста вакцинуватися
Із понеділка, 1 листопада, в Києві запровадять суворі обмеження. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час термінового онлайн-брифінгу.
Які обмеження запроваджуються
тільки з негативним ПЛР-тестом або Covid-сертифікатом можна буде:
- відвідувати заклади харчування, готелі, установи і заклади соціального захисту, спортзали та фітнес-центри, ЦНАПи, управління праці та соцзахисту, управління пенсійного фонду,
- проводити масові заходи, відвідувати торгово-розважальні центри,
- діти і підлітки відвідують ТРЦ тільки з батьками, які щеплені або мають негативний ПЛР-тест.
столичні школярі з понеділка за парти не повертаються. Після канікул, з 1 листопада, навчальний процес відновиться в дистанційному режимі. Це стосується всіх учнів: з першого до одинадцятого класу. В такому режимі школи працюватимуть до поліпшення епідеміологічної ситуації в місті. Це рішення місто ухвалило після консультацій з Міністерством освіти та Міністерством охорони здоров‘я.
садочки продовжать працювати але дотримуючись правил «червоної зони», за умови вакцинації 100 відсотків персоналу закладів;
громадський транспорт працюватиме, але їздити в ньому повинні пасажири, що мають сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт, а вибірково – спеціальні групи правоохоронців
«Ми запроваджуємо ці суворі обмеження, бо немає інших варіантів, щоб зберегти здоров’я і життя людей. Щоб не допустити і колапсу медичної системи, яка може не витримати такого напливу хворих. Тому я вкотре звертаюся до всіх: вакцинуйтеся! Захистіть себе і своїх близьких! Тільки так ми можемо зупинити стрімке розповсюдження агресивного вірусу. Не слухайте страшилки і, м’яко кажучи, нерозумну пропаганду! Дотримуйтеся правил! Вакцинуйтеся! Бережіть себе!» – наголосив Віталій Кличко.
Як повідомлялося, за минулу добу, 27 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 1451 особи.
У Києві третій день поспіль показник завантаженості лікарняних ліжок із киснем перевищує 65%, а це означає, що місто – фактично на порозі «червоної» зони.
Раніше мер Києва повідомив, які обмеження будуть запроваджені у разі потрапляння столиці до «червоної» зони.
Радник мера Києва з медичних питань Віктор Яцик вважає, що Києву треба готуватися до локдауну.
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