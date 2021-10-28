  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Які обмеження діятимуть у Києві з 1 листопада (список)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У громадському транспорті столиці зможуть їздити пасажири, що мають сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест - Які обмеження діятимуть у Києві з 1 листопада (список)
    У громадському транспорті столиці зможуть їздити пасажири, що мають сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест
    Фото з відкритих джерел

    Кличко закликав киян та гостей міста вакцинуватися

    Із понеділка, 1 листопада, в Києві запровадять суворі обмеження. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час термінового онлайн-брифінгу.

    Які обмеження запроваджуються

    тільки з негативним ПЛР-тестом або Covid-сертифікатом можна буде:

    • відвідувати заклади харчування, готелі, установи і заклади соціального захисту, спортзали та фітнес-центри, ЦНАПи, управління праці та соцзахисту, управління пенсійного фонду,
    • проводити масові заходи, відвідувати торгово-розважальні центри,
    • діти і підлітки відвідують ТРЦ тільки з батьками, які щеплені або мають негативний ПЛР-тест.

    столичні школярі з понеділка за парти не повертаються. Після канікул, з 1 листопада, навчальний процес відновиться в дистанційному режимі. Це стосується всіх учнів: з першого до одинадцятого класу. В такому режимі школи працюватимуть до поліпшення епідеміологічної ситуації в місті. Це рішення місто ухвалило після консультацій з Міністерством освіти та Міністерством охорони здоров‘я.

    садочки продовжать працювати але дотримуючись правил «червоної зони», за умови вакцинації 100 відсотків персоналу закладів;

    громадський транспорт працюватиме, але їздити в ньому повинні пасажири, що мають сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт, а вибірково – спеціальні групи правоохоронців

    «Ми запроваджуємо ці суворі обмеження, бо немає інших варіантів, щоб зберегти здоров’я і життя людей. Щоб не допустити і колапсу медичної системи, яка може не витримати такого напливу хворих. Тому я вкотре звертаюся до всіх: вакцинуйтеся! Захистіть себе і своїх близьких! Тільки так ми можемо зупинити стрімке розповсюдження агресивного вірусу. Не слухайте страшилки і, м’яко кажучи, нерозумну пропаганду! Дотримуйтеся правил! Вакцинуйтеся! Бережіть себе!» – наголосив Віталій Кличко.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 27 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 1451 особи.

    У Києві третій день поспіль показник завантаженості лікарняних ліжок із киснем перевищує 65%, а це означає, що місто – фактично на порозі «червоної» зони.

    Раніше мер Києва повідомив, які обмеження будуть запроваджені у разі потрапляння столиці до «червоної» зони.

    Радник мера Києва з медичних питань Віктор Яцик вважає, що Києву треба готуватися до локдауну.

    Читайте також:
    Теги: Віталій Кличко Київ карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Які обмеження діятимуть у Києві з 1 листопада (список)