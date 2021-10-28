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    Кличко: 84% госпіталізованих потребують кисневої підтримки

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    Понад 90% ліжок у лікарнях Києва забезпечені киснем - Кличко: 84% госпіталізованих потребують кисневої підтримки
    Понад 90% ліжок у лікарнях Києва забезпечені киснем
    Фото з відкритих джерел

    Заповненість ліжок на сьогодні складає майже 63%

    У лікарнях Києва вже третій день поспіль заповнено понад 66% ліжок із киснем. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час термінового онлайн-брифінгу.

    «Ситуація із розповсюдженням коронавірусу в столиці стрімко погіршується. Протягом останнього тижня в Києві – більше тисячі хворих щодоби. Та понад 30, а то й понад 40-50 смертей. Серед померлих – немало людей молодих. І навіть однорічна дитина. Збільшується і кількість госпіталізованих до лікарень столиці. Та пацієнтів, які потребують кисневої підтримки», – наголосив Кличко.

    Він повідомив, що на сьогодні у місті до прийому хворих на коронавірус підготовлені понад 6 тисяч ліжок. З них понад 90% у комунальних медзакладах забезпечені киснем. Також у столиці є майже 500 апаратів штучної вентиляції легень.

    Заповненість ліжок на сьогодні складає майже 63%. А в окремих лікарнях – 99-100%.

    «84% госпіталізованих потребують кисневої підтримки», – сказав Кличко.

    Столиця запроваджує суворі обмеження з 1 листопада.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 27 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 1451 особи.

    У Києві третій день поспіль показник завантаженості лікарняних ліжок із киснем перевищує 65%, а це означає, що місто – фактично на порозі «червоної» зони.

    Раніше мер Києва повідомив, які обмеження будуть запроваджені у разі потрапляння столиці до «червоної» зони.

    Радник мера Києва з медичних питань Віктор Яцик вважає, що Києву треба готуватися до локдауну.

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    Теги: Віталій Кличко лікарня епідемія коронавірус
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    Кличко: 84% госпіталізованих потребують кисневої підтримки