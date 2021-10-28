Кличко: 84% госпіталізованих потребують кисневої підтримки

Заповненість ліжок на сьогодні складає майже 63%

У лікарнях Києва вже третій день поспіль заповнено понад 66% ліжок із киснем. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час термінового онлайн-брифінгу.

«Ситуація із розповсюдженням коронавірусу в столиці стрімко погіршується. Протягом останнього тижня в Києві – більше тисячі хворих щодоби. Та понад 30, а то й понад 40-50 смертей. Серед померлих – немало людей молодих. І навіть однорічна дитина. Збільшується і кількість госпіталізованих до лікарень столиці. Та пацієнтів, які потребують кисневої підтримки», – наголосив Кличко.

Він повідомив, що на сьогодні у місті до прийому хворих на коронавірус підготовлені понад 6 тисяч ліжок. З них понад 90% у комунальних медзакладах забезпечені киснем. Також у столиці є майже 500 апаратів штучної вентиляції легень.

Заповненість ліжок на сьогодні складає майже 63%. А в окремих лікарнях – 99-100%.

«84% госпіталізованих потребують кисневої підтримки», – сказав Кличко.

Столиця запроваджує суворі обмеження з 1 листопада.

Як повідомлялося, за минулу добу, 27 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 1451 особи.

У Києві третій день поспіль показник завантаженості лікарняних ліжок із киснем перевищує 65%, а це означає, що місто – фактично на порозі «червоної» зони.

Раніше мер Києва повідомив, які обмеження будуть запроваджені у разі потрапляння столиці до «червоної» зони.

Радник мера Києва з медичних питань Віктор Яцик вважає, що Києву треба готуватися до локдауну.