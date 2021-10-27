Лікарні Києва на межі апокаліпсису: ліжка з киснем закінчуються (відео)

97% госпіталізованих в коронавірусну лікарню – невакциновані

Мер Києва Віталій Кличко показав відео з реанімаційного відділення Київської міської клінічної лікарні №4, де перебувають хворі на коронавірус. Відео мер оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

«Понад 560 госпіталізованих за добу. І кількість хворих, які потребують госпіталізації, зростає. Переважна більшість із них – у важкому стані, – повідомив мер столиці. – Як стверджують фахівці Київської міської клінічної лікарні №4, однієї з опорних для лікування пацієнтів із коронавірусом, 97% госпіталізованих у цей заклад – невакциновані. Щодня в лікарні приймають понад 40 карет швидкої допомоги. І чимало лікарів, які працюють в бригадах швидких, говорять про необхідність запровадження локдауну. Бо від такої кількості хворих медики працюють уже на межі своїх можливостей».

Кличко зазначив, що у лікарнях столиці підготовлені майже 6 тисяч ліжок для хворих на коронавірус і місто продовжує готувати додаткові ліжка.

А з обладнаних подачею кисню (а це 95% від загальної кількості) заповнені сьогодні майже 66% ліжок.

«З такими темпами розповсюдження вірусу місць із киснем скоро може не вистачати. Тому я звертаюся до всіх: це не жарти і не легенди! Вірус – агресивний та вражає всіх: дітей, молодь, дорослих. І хвороба має більш важкий перебіг. Бережіть своє здоров‘я, дотримуйтеся елементарних правил безпеки, зробіть щеплення! Це – єдиний спосіб упередити таке стрімке розповсюдження вірусу, не допустити колапсу медичної системи та зберегти життя людей», – підкреслив Кличко.

Нагадаємо, за минулу добу, 26 жовтня, в Києві виявили 1416 хворих на коронавірус, 54 людини померли, серед яких однорічний хлопчик.

Раніше мер Києва повідомив, які обмеження будуть запроваджені у разі потрапляння столиці до «червоної» зони.

Радник мера Києва з медичних питань Віктор Яцик вважає, що Києву треба готуватися до локдауну.