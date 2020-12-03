Кличко закликав Київраду працювати без розбірок і кулуарщини

Мер просить депутатів згуртуватися заради киян

Мер Києва Віталій Кличко закликав всі політичні сили, обрані до Київради IX скликання, згуртуватися та ефективно працювати й оперативно ухвалювати важливі для столиці та киян рішення. Про це він заявив під час відкриття засідання новообраної Київської міської ради.

«Сьогодні в нас перше – вже робоче – сесійне засідання. Для подальшої роботи нам потрібно обрати керівництво Київради, виконавчого органу, сформувати комісії міської ради. Ми, як я говорив раніше, повинні всі об'єднатися і працювати заради киян та розвитку столиці. І я готовий повторювати це як мантру, поки ми так не зробимо, – підкреслив Кличко. – Не потрібно тягати ковдру, сваритися чи ставити один одному ультиматуми! Бо що ми маємо по складу депутатів? Дві політичних сили – «Удар» і «Європейська солідарність» – отримали найвищу підтримку киян. Та мають найбільші фракції – по 31 голосу в Київраді. Тому є, фактично, ядром новообраної Київради. І я, розуміючи свою відповідальність, повинен згуртувати всі політичні сили, яких люди обрали до Київради».

Він зазначив, що за ситуацію в місті відповідальні і мер, і кожен з депутатів перед своїми виборцями. І закликав депутатів пам'ятати про це.

«Підкреслю: сьогодні – не час для деструктиву. Надто складна ситуація і в країні, і в столиці. Нам потрібно, щоб економіка міста не обвалилася. Потрібно захищати здоров'я і життя киян. Працювати, щоб робити їх життя більш комфортним. Тому закликаю всіх керуватися єдиною амбіцією – показати, що ми здатні бути ефективними, і втілювати життєво важливі для столиці справи. Разом! Інакше програють всі. А люди будуть розчаровані», – сказав Кличко.

Він нагадав, що Київрада VIII скликання була визнана найефективнішою не тільки за українськими, а й за міжнародними рейтингами. Тож закликав депутатів не втратити відповідних здобутків та іміджу міської ради.

«Щодо організації нашої роботи і формування керівних органів. Я пропоную на посаду секретаря Київради підтримати кандидатуру представника «Удару» Володимира Бондаренка, який одразу займеться комунікацією з фракціями і депутатами. Бо потрібно якнайшвидше формувати комісії Київради і починати працювати! Пропозиції щодо своєї роботи в комісіях депутати подали», – наголосив Кличко.

Невідкладними і життєво важливими для міста питаннями, що треба ухвалити оперативно, мер, зокрема, назвав бюджет столиці на наступний рік, допомогу бізнесу – продовження пільг для підприємців, забезпечення роботи медичної сфери.

«Тому давайте вирішувати всі проблеми конструктивно і без емоцій, без ультиматумів. Бо ще раз скажу: людям нецікаві розбірки і кулуарщина. Працюємо відкрито, ефективно і показуємо киянам конкретні справи і конкретні проекти!» – підкреслив Кличко.