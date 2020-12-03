Новообрана Київрада поринула в роботу: пленарне засідання

У порядку денному засідання Київради кадрові питання

У четвер, 3 грудня, о 13:00 розпочалося пленарне засідання І сесії Київської міської ради ІХ скликання.

У порядку денному засідання кадрові питання, зокрема призначення секретаря Київради.

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У зв’язку з обмежувальними заходами, доступ громадськості та представників засобів масової інформації до Київської міської ради не передбачений.

Відбувається онлайн-трансляція засідання.

Нагадаємо, 25 жовтня відбулися місцеві вибори в Україні. За їхніми результатами до Київради пройшли сім партій:

«Європейська солідарність» - 20,52%

«Удар» - 19,98%

«Єдність Олександра Омельченка» - 8,74%

ОПЗЖ – 7,81%

«Слуга народу» - 7,53%

«Батьківщина» - 7,49%,

«Голос» - 5,97%.

Решта політичних сил набрали менше 5% голосів.

1 грудня відбулося перше пленарне засідання Київської міської ради IX скликання. На ньому голова територіальної виборчої комісії оголосила результати виборів міського голови та депутатів Київради. Міський голова та 120 обранців отримали свої посвідчення і розпочали роботу.

Кличко запропонував створити «велику коаліцію» всіх політичних сил, представлених в новообраній міськраді.