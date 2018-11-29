Кличко закликав Київраду забрати землю у скандального забудовника Андріївського узвозу



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Київрада планує зупинити будівництво восьмиповерхового готелю на Андріївському узвозі

На засідання Київради винесено проект рішення про розірвання договору оренди земельної ділянки з приватним підприємством «Маркон»

Мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів Київради розглянути та ухвалити рішення про розірвання договору оренди землі зі скандальним забудовником на Андріївському узвозі - приватним підприємством «Маркон». Про це столичний голова заявив під час відкриття засідання Київради.

«Хочу відзначити, що сьогодні в порядку невідкладності ми виносимо проект рішення про розірвання договору оренди земельної ділянки з приватним підприємством «Маркон». Йдеться про скандальне будівництво на Андріївському узвозі, 14-16», - сказав мер столиці.

Він нагадав, що днями земельна комісія Київради підтримала розірвання відповідного договору оренди. Законною підставою для такого рішення є той факт, що забудовник не доплатив місту майже мільйон гривень (974,6 тис. грн), а також не почав освоювати ділянку вчасно. Протягом трьох років після оформлення договору оренди землі, який був укладений ще в 2006 році. До того ж, забудовник порушив вимоги регулювання забудови історичної частини міста.

«Забудовник не чув ні громадськість, ні владу міста щодо того, як має виглядати забудова в історичному центрі столиці. Ми неодноразово зустрічалися з активістами, представником «Маркону», профільними службами КМДА. Два тижні тому на такій зустрічі я звернувся з вимогою до забудовника зупинити всі роботи зі зведення скандальної будівлі до повного узгодження змін проекту з Містобудівною радою та громадськістю. Я наголосив забудовнику: без висновків фахівців, що проект відповідає всім необхідним нормам та естетичному вигляду старовинного Подолу, без компромісу з громадськістю – будівництва там не буде», - додав мер.

Як зауважив Кличко, замість того, щоб підготувати до Містобудівної ради всі документи, які б засвідчували законність будівництва, привести проект у відповідність до вимог регулювання забудови в історичній частині міста, представити макет будівлі, забудовник продовжив роботи на об'єкті.

«Ми демонтували будівельний кран на Андріївському, щоб припинити це зухвале будівництво. Але й це не дуже допомогло... Тому сьогодні ми повинні зробити наступний крок. - Розглянути та ухвалити рішення про розірвання договору оренди землі, - наголосив мер. - Андріївський узвіз – це одна з візитівок міста. І всі повинні розуміти, що не вдасться там спорудити все, що заманеться!».

Також сьогодні Київрада має ухвалити рішення про надання статусу скверу кільком земельним ділянкам у столиці. Та надати статус парку ділянці площею 1 гектар на вулиці Володимира Покотила, 6 в єдиних межах парку "Юність" у Святошинському районі. Цю земельну ділянку Київрада повернула у власність громади, розірвавши договір оренди землі із забудовником.

Нагадаємо, 21 червня на пленарному засіданні Київської міської ради депутати ухвалили рішення, яке передбачає врегулювання питань використання земельної ділянки на Андріївському узвозі, 14-16 та розірвання договору оренди з приватним підприємством «Маркон».

17 квітня під Київською міською державною адміністрацію влаштували акцію із вимогою припинити забудову Поштової площі та Андріївського узвозу. Того ж дня повідомлялося, що Київрада вирішила розірвати договір з компанією-забудовником «Маркон», яка мала будувати готель на Андріївському узвозі.

У листопаді мер столиці Віталій Кличко звернувся з вимогою до забудовника зупинити всі роботи щодо зведення скандальної будівлі на Андріївському узвозі до повного узгодження змін проекту з Містобудівною радою та громадськістю.