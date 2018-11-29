Сьогодні у Київраді буде гаряче: на розгляді низка скандальних питань



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У Київраді чергове засідання

Київрада має розглянути понад 200 питань містобудування та землекористування

Сьогодні, 29 листопада, о 10:00 заплановано проведення чергового засідання Київської міськради. На розгляд депутатів винесено 248 питань, більшість з яких земельні.

У порядку денному:

загальні питання - 35;

питання власності - 5;

питання містобудування та землекористування - 208.

Одним з перших питань в загальному блоці стоїть проект рішення про розрив інвестдоговору, який передбачає будівництво торгового центру на Поштовій площі. 11 жовтня 2018 року він був затверджений в першому читанні і тепер повинен бути проголосований «в цілому». Головна проблема полягає в тому, що інвестор - ТОВ «Хенсфорд Україна» - загрожує відсудити у столиці 15 млн доларів.

Також депутатам запропонують розірвати договір оренди земельної ділянки на вул. Валерія Лобановського, 113 в Голосіївському районі Києва з ТОВ «Господарник». Земля була передана цій фірмі з групи «Фуршет» депутата Київради від «Солідарності» Ігоря Баленка для облаштування рекреаційної зони в поєднанні водоймища з будівництвом розважально-торговельного комплексу. Пізніше, правда, з'ясувалося, що для цього планується засипати частину Совських ставків.

Крім того, сьогодні Київрада спробує вигнати ПП «Маркон» з земельної ділянки за адресою Андріївський узвіз, 14-16, щоб не допустити там появи восьмиповерхового готелю. Документ був підтриманий профільною комісією Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування. У свою чергу мер Києва вже направив депутатам Київради лист про необхідність невідкладного розгляду даного питання.

Сюрпризи чекають народних обранців і в блоці містобудівної-земельних питань. Їм запропонують затвердити проект ДПТ в межах проспекту Петра Григоренка, вул. Анни Ахматової, Драгоманова, Ревуцького, Бажана в Дарницькому районі Києва. Документ покликаний узаконити ЖК «Лебединий», що вже будується, та дати старт новій житловій забудові перенаселеного житлового масиву Позняки.

Виноситься на розгляд депутатів і проект ДПТ в межах вул. Північної, проспекту Оболонського, вул. Прирічної, Героїв Сталінграда, Маршала Малиновського в Оболонському районі Києва. Документ покликаний дати старт масовій забудові мікрорайону.