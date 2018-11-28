«Монстра» на Андріївському узвозі не буде? Київ хоче розірвати договір із забудовником



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Забудовник зводить на Андріївському узвозі дев’ятиповерховий готель

Проект рішення про розірвання договору оренди земельної ділянки на Андріївському узвозі, 14-16 з підприємством «Маркон» мають розглянути на пленарному засіданні Київради

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування депутати погодили проект рішення, який передбачає розірвання договору оренди земельної ділянки на Андріївському узвозі, 14-16 з приватним підприємством «Маркон». Про це повідомляє прес-служба Київради.

Йдеться про 0,19 га в історичному місці столиці – Андріївському узвозі, 14-16. Земельна ділянка знаходиться в межах Державного історико-культурного заповідника «Стародавній Київ», пам’ятки містобудування «Замкова гора – Андріївський узвіз». На цій території забудовник зводить дев’ятиповерховий готель висотою близько 30 метрів. Попри те, що максимально допустима висотність споруд на цій ділянці – 12 метрів.

«Ще влітку ми прийняли рішення, відповідно до якого забудовник мав протягом місяця обмежити висотні параметри готелю. Але цього зроблено не було. Приватна фірма «Маркон» проігнорувала рішення Київради, ігнорує вимоги громадськості та наше культурне надбання. Тому позиція Київського міського голови, який тримає це питання на контролі, та нашої комісії тут є чіткою – ми маємо розірвати договір оренди з недобросовісним забудовником», - наголосив голова постійної комісії Київради з питань містобудування Олександр Міщенко.

Також, за його словами, юридичною підставою розірвання договору оренди є те, що орендатор грубо порушує норми, зазначені в документі щодо терміну робіт. Зокрема ПП «Маркон» мало завершити будівництво об’єкта протягом трьох років з моменту державної реєстрації від 13.04.2006 року. Крім того, фірма незаконно використовує суміжну земельну ділянку площею 0,04 га, що належить до земель комунальної власності, для організації та ведення будівельних робіт.

Проект рішення про розірвання договору оренди земельної ділянки на Андріївському узвозі, 14-16 з приватним підприємством «Маркон» мають розглянути на пленарному засіданні Київради.

Нагадаємо, 21 червня на пленарному засіданні Київської міської ради депутати ухвалили рішення, яке передбачає врегулювання питань використання земельної ділянки на Андріївському узвозі, 14-16 та розірвання договору оренди з приватним підприємством «Маркон».

17 квітня під Київською міською державною адміністрацію влаштували акцію із вимогою припинити забудову Поштової площі та Андріївського узвозу. Того ж дня повідомлялося, що Київрада вирішила розірвати договір з компанією-забудовником «Маркон», яка мала будувати готель на Андріївському узвозі.

У листопаді мер столиці Віталій Кличко звернувся з вимогою до забудовника зупинити всі роботи щодо зведення скандальної будівлі на Андріївському узвозі до повного узгодження змін проекту з Містобудівною радою та громадськістю