Столична мерія відкриває Колонну залу і лекторій для публічних заходів



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Доступ до Колонної зали стане легким та прозорим

Всі події не мають передбачати отримання фінансової вигоди

Сьогодні на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків депутати погодили порядок використання Київрадою Колонної зали та лекторію для проведення заходів. Про це повідомляє прес-служба міськради.

Зокрема, передбачається, що на першому та другому поверхах мерії – у лекторії та Колонній залі - можна проводити публічні заходи міського, всеукраїнського та міжнародного рівнів у позаробочий час. Всі події не мають передбачати отримання фінансової вигоди. Тобто платний вхід, купівля вхідних квитків чи платна реєстрація – заборонені. Також забороняється розміщення внутрішньої реклами, за винятком соціальної.

«Міська влади постійно працює над своєю відкритістю. Саме з цією метою ми зараз перетворюємо наш перший поверх на публічний простір. Там уже облаштовано лекторій. Ми хочемо зробити доступ як до нього, так і до Колонної зали максимально легким та прозорим. Наше завдання спростити процедуру й уникнути бюрократичної тяганини. Відтак, ми запроваджуємо онлайн-сервіс для запису на проведення публічних заходів. Також буде онлайн-доступ до актуального календаря подій, проведення яких передбачено на першому та другому поверхах мерії», - зазначив ініціатор проекту рішення, заступник міського голови – секретар Київради Володимир Прокопів.

Аби провести захід у лекторії чи Колонній залі мерії, необхідно буде заповнити онлайн-заявку на офіційному веб-сайті КМР. Або можна подати письмову заявку до секретаріату Київради не пізніше ніж за 20 робочих днів, але не раніше ніж за шість місяців до запропонованої дати проведення заходу.

Протягом 5 робочих днів звернення мають опрацювати щодо незайнятості приміщення на запропоновану дату, змісту та концепції заходу; його суспільної значимості; масштабу заходу та відповідності іншим вимогам. Після цього заявку оприлюднюватимуть на офіційному веб-сайті КМР та надсилатимуть ініціаторам підтвердження або повідомлятимуть про неможливість проведення заходу. Відповідальним за відповідний список буде секретаріат КМР.

Проект рішення мають розглянути на одному із пленарних засідань Київради.