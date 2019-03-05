Кличко закликав киян і депутатів уникати провокацій перед виборами
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Мер Києва просить столичних депутатів керуватися інтересами міста
Мер Києва Віталій Кличко закликав столичних депутатів та активістів не допустити провокацій і нагнітання ситуації перед президентськими виборами, які відбудуться в Україні 31 березня. Про це він заявив на початку засідання Київради.
«Менше, ніж за місяць в Україні відбудуться президентські вибори. Політична боротьба виходить на пік - бурхливі політичні пристрасті, взаємні звинувачення, популізм. Я звертаюся до депутатів в цій залі: ми повинні ефективно працювати і керуватися не швидкими політичними дивідендами, а інтересами міста, його мешканців. Ухвалювати рішення для подальшого розвитку столиці», - сказав мер.
Також він наголосив, що міська влада відкрита і завжди готова до конструктивної співпраці та вирішення конкретних питань, які хвилюють містян.
«Я звертаюся до киян, до активістів: міська влада відкрита і завжди готова до конструктивної співпраці, до вирішення конкретних питань, які хвилюють мешканців міста. Але будь-які дії мають відбуватися в правовому полі, в рамках закону. Давайте разом не допустимо провокацій і нагнітання ситуації перед виборами», - наголосив Кличко.
Як повідомлялося, Київська міська державна адміністрація звернулася до прокуратури столиці щодо фактів погроз та інших протиправних дій окремих учасників акції 1 березня цього року у колонній залі КМДА.