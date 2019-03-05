Кличко закликав киян і депутатів уникати провокацій перед виборами



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Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що міська влада готова до конструктивної співпраці

Мер Києва просить столичних депутатів керуватися інтересами міста

Мер Києва Віталій Кличко закликав столичних депутатів та активістів не допустити провокацій і нагнітання ситуації перед президентськими виборами, які відбудуться в Україні 31 березня. Про це він заявив на початку засідання Київради.

«Менше, ніж за місяць в Україні відбудуться президентські вибори. Політична боротьба виходить на пік - бурхливі політичні пристрасті, взаємні звинувачення, популізм. Я звертаюся до депутатів в цій залі: ми повинні ефективно працювати і керуватися не швидкими політичними дивідендами, а інтересами міста, його мешканців. Ухвалювати рішення для подальшого розвитку столиці», - сказав мер.

Також він наголосив, що міська влада відкрита і завжди готова до конструктивної співпраці та вирішення конкретних питань, які хвилюють містян.

«Я звертаюся до киян, до активістів: міська влада відкрита і завжди готова до конструктивної співпраці, до вирішення конкретних питань, які хвилюють мешканців міста. Але будь-які дії мають відбуватися в правовому полі, в рамках закону. Давайте разом не допустимо провокацій і нагнітання ситуації перед виборами», - наголосив Кличко.

Як повідомлялося, Київська міська державна адміністрація звернулася до прокуратури столиці щодо фактів погроз та інших протиправних дій окремих учасників акції 1 березня цього року у колонній залі КМДА.