Захоплення колонної зали мерії активістами: столична влада поскаржилася в прокуратуру



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Активісти прорвалися до КМДА Фото: Глеба Віктор, Facebook

У КМДА заявили про отримання погроз від учасників акції 1 березня

Київська міська державна адміністрація звернулася до прокуратури столиці щодо фактів погроз та інших протиправних дій окремих учасників акції 1 березня цього року у колонній залі КМДА.

До звернення також додано повний відеозапис подій того дня із камер спостереження та відкритих джерел. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

«Неприпустимо, коли під час робочого дня у будівлі столичної мерії державним службовцям погрожують облити кислотою чи знайти сім’ю, коли зривають завчасно заплановані заходи», – зазначив заступник голови КМДА В’ячеслав Непоп.

Він додав, що дивним виглядає, коли протестують щодо об’єктів, де місто вже анулювало всі документи, або де нічого не відбувається, бо такі документи місто не надає. Дивним виглядає, коли вимагають «зупинити будівництво» від того підрозділу, який такі рішення взагалі не уповноважений приймати. Це все нагадує відпрацювання певного замовлення: бізнесового, або політичного.

У КМДА зазначили, що міська влада системно бореться із незаконними забудовами і у п’ятницю було створено реальний майданчик для діалогу. Кияни, які прийшли із конкретними проблемами, швидко знайшли спільну мову із посадовцями і продовжили працювати над напрацюванням рішень із профільними департаментами. На жаль, частині протестувальників не був цікавий діалог, якого вони вимагали, не були цікаві реальні результати перевірок об`єктів. Замість цього звучали алогічні заклики та гасла.

У столичній держадміністрації закликали киян не піддаватися на провокації та політичні спекуляції. І зазначили, що будь-які дії мають лишатися у рамках закону. Місто відкрите для діалогу із мешканцями. Проте протиправні дії будуть завжди мати відповідну реакцію, наголосили в КМДА.

Нагадаємо, 1 березня до колонної зали КМДА увірвалися сотні активістів. Вони вимагали припинити незаконні будівництва у Києві.

У мерії відбулася зустріч із активістами, за результатами якої були надані доручення структурним підрозділам КМДА провести низку додаткових перевірок, за результатами яких будуть вжиті дієві кроки для припинення виявлених порушень.

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