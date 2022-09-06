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Кличко змінив до невпізнаваності вихід зі станції метро «Позняки» (фото)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Кличко змінив до невпізнаваності вихід зі станції метро «Позняки» (фото)
Оновлений вхід до станції метро «Позняки»
Фото: В.Кличко

Інвестори допомогли зробити вихід популярної станції метро європейським

У столиці оновили один із виходів зі станції метро «Позняки». Відтепер він має сучасний та стильний вигляд. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко в своєму Telegram-каналі.

Міський голова розмістив фото, на якому видно, як виглядала прилегла територія до ремонту та після. Відтепер, замість обнесеного кіосками виходу з метро на проспект Миколи Бажана, красується гарний фасад з невеликою зоною відпочинку.

Кличко змінив до невпізнаваності вихід зі станції метро «Позняки» (фото) фото 1

За його словами, оновити вхідну групу та здійснити ремонтні роботи місту допомогла компанія Dragon Capital. Кличко зазначив, що в умовах економічної кризи, спричиненої агресією Росії, більша частина фінансів йде на забезпечення обороноздатності держави, на підтримку наших захисників.

«Дякую всім підприємцям, компаніям, соціально-відповідальному бізнесу, який допомагає робити нашу столицю гарнішою та комфортнішою! Особливо в такий драматичний для країни та столиці час. Разом все подолаємо і переможемо!» – запевнив мер.

Зазначимо, що станція «Позняки», назва якої походить від однойменного житлового масиву, що знаходиться поряд, розташована на Сирецько-Печерській лінії між «Осокорками» та «Харківською». Вона була відкрита 28 грудня 1994 року.

Нагадаємо, раніше на столичній станції метро сталася пожежа.

Теги: Віталій Кличко Київ метро торгівля будівництво кияни

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