Кличко змінив до невпізнаваності вихід зі станції метро «Позняки» (фото)

Інвестори допомогли зробити вихід популярної станції метро європейським

У столиці оновили один із виходів зі станції метро «Позняки». Відтепер він має сучасний та стильний вигляд. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко в своєму Telegram-каналі.

Міський голова розмістив фото, на якому видно, як виглядала прилегла територія до ремонту та після. Відтепер, замість обнесеного кіосками виходу з метро на проспект Миколи Бажана, красується гарний фасад з невеликою зоною відпочинку.

За його словами, оновити вхідну групу та здійснити ремонтні роботи місту допомогла компанія Dragon Capital. Кличко зазначив, що в умовах економічної кризи, спричиненої агресією Росії, більша частина фінансів йде на забезпечення обороноздатності держави, на підтримку наших захисників.

«Дякую всім підприємцям, компаніям, соціально-відповідальному бізнесу, який допомагає робити нашу столицю гарнішою та комфортнішою! Особливо в такий драматичний для країни та столиці час. Разом все подолаємо і переможемо!» – запевнив мер.

Зазначимо, що станція «Позняки», назва якої походить від однойменного житлового масиву, що знаходиться поряд, розташована на Сирецько-Печерській лінії між «Осокорками» та «Харківською». Вона була відкрита 28 грудня 1994 року.

Нагадаємо, раніше на столичній станції метро сталася пожежа.