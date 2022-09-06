«Укрзалізниця» додала ще один поїзд між Києвом та Ужгородом

Поїзд буде прибувати на Закарпаття раніше інших столичних

«Укрзалізниця» додала вагони до поїзда №13/14 Київ - Солотвино та зробила його двогрупним. Відтепер це рейс №13/123-14/124 Київ - Солотвино, Ужгород. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Поїзд вирушатиме з Києва з 21 вересня о 17:12, і прибуватиме до Ужгорода о 08:56, а до Солотвина – о 12:10. Таким чином, цей поїзд матиме максимально зручне ранкове прибуття до Закарпаття з-поміж усіх рейсів зі столиці.

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з 22 вересня о 16:20 із Солотвина та о 19:50 з Ужгорода.

Квитки вже доступні в застосунку «Укрзалізниці», у чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Раніше користувачі послуг «Укрзалізниці» помітили дотепний жарт авторів нового додатку компанії. «УЗ» випустила власний додаток для смартфонів, аби українці та гості країни змогли швидко та зручно знайти потрібні квитки за маршрутами по Україні та Європі.