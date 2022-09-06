Пристайко анонсував візит Ліз Трасс до Києва

Також очікується її розмова з Володимиром Зеленським

Посольство України у Великій Британії вже почало готуватися до візиту Ліз Трасс до Києва. Про це повідомив надзвичайний та повноважений посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в ефірі інфрмаційного телемарафону.

«Коли вони формально стане прем'єркою, я думаю, одразу ж відбудеться дзвінок, і домовленості про візит Ліз Трасс не забаряться. Ми вже як дипломатична система почали готувати й цю розмову, і приїзд Ліз Трасс до Києва», – розповів Пристайко.

Він відзначив, що британське суспільство одностайне у позиції, що Росія має програти у цій війні.



Крім того, Пристайко вважає, що заява Трасс про готовність застосувати ядерну зброю у разі потреби вже стала попредженням для Росії.

«Я впевнений, що це правильна заява, хоча і доволі ризикована. Не те, що б хотіли чути багато миротворців у всьому світі, але вона розставила всі крапки на "і". Росія отримала потужний сигнал, який вона мала отримати. Ліз Трасс чудово розуміє і до неї звертався наш міністр Дмитро Кулеба з нагадуванням про те, що Британія – це одна з тих країн, які обіцяли захистити Україну, коли ми позбудемось ядерної зброї», – відзначив посол.

Нагадаємо, 5 вересня стало відомо, що міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс перемогла у змаганні за посаду прем’єр-міністра країни. 5 вересня Трасс офіційно оголосили переможницею виборчих перегонів. Трасс отримала 81 326 голосів проти 60 399 за її конкурента Ріші Сунака.