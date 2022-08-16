На столичній станції метро сталася пожежа

Наразі пасадири вже можуть скористатися підземкою

Вранці «Теремки» зачиняли

Станція метро «Теремки» у Києві вранці 16 серпня була зачинена на вхід та вихід для пасажирів. Станцію зачинили у зв’язку із задимленням у підземному переході. На місце викликали фахівців. Про інцидент інформує КМДА.

«Пожежа трапилась в підсобному приміщенні підземного переходу поруч зі станцією метро «Теремки». На місці працюють пожежні», – повідомила речниця київського управління ДСНС Світлана Водолага.

Про відкриття станції повідомили за кілька хвилин до 10 ранку.

Попередньо, горіло сміття та речі, які там зберігалися. Пожежу швидко загасили, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, кілька днів тому на станції «Льва Толстого» у столичному метрополітені невідомі розпилили якусь речовину. Люди раптово почали кашляти і чхати.