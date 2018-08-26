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    КМДА оприлюднила дати канікул у школах столиці

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    КМДА оприлюднила дати канікул у школах столиці

    У школах Києва рекомендується організувати навчальні заняття з трьома перервами на канікули

    У Київській міській адміністрації оприлюднили рекомендовані дати канікул у школах.

    Згідно з рішенням департаменту освіти і науки КМДА, у школах Києва рекомендується організувати навчальні заняття з трьома перервами на канікули - осінні, зимові та відповідно весняні.

    Осінні канікули очікуються з 29 жовтня по 4 листопада, зимові - з 22 грудня до 7 січня, а весняні - з 25 по 31 березня.

    Навчальний рік рекомендують розпочати з 3 вересня, адже 1 вересня припадає на суботу.

    Також департамент освіти КМДА рекомендує столичним школам організувати навчальний процес за семестровою системою в два семестри, відповідно 3 вересня-21 грудня та 8 січня-31 травня.

    Нагадаємо, раніше міністр освіти розказала про ідеальні літні канікули для школярів.

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