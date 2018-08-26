КМДА оприлюднила дати канікул у школах столиці



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У школах Києва рекомендується організувати навчальні заняття з трьома перервами на канікули

У Київській міській адміністрації оприлюднили рекомендовані дати канікул у школах.

Згідно з рішенням департаменту освіти і науки КМДА, у школах Києва рекомендується організувати навчальні заняття з трьома перервами на канікули - осінні, зимові та відповідно весняні.

Осінні канікули очікуються з 29 жовтня по 4 листопада, зимові - з 22 грудня до 7 січня, а весняні - з 25 по 31 березня.

Навчальний рік рекомендують розпочати з 3 вересня, адже 1 вересня припадає на суботу.

Також департамент освіти КМДА рекомендує столичним школам організувати навчальний процес за семестровою системою в два семестри, відповідно 3 вересня-21 грудня та 8 січня-31 травня.

Нагадаємо, раніше міністр освіти розказала про ідеальні літні канікули для школярів.