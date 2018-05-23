Команда «Ліверпуль» записала для фанів ролик про Київ: радять борщ і пиво

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Уболівальникам радять скуштувати національні українські страви: борщ, котлету по-київськи, вареники, деруни

Фіналіст Ліги чемпіонів англійський «Ліверпуль» зняв відеоролик-гід Києвом для своїх уболівальників, які вирушають до столиці України підтримати команду.

Він був оприлюднений на офіційному мікроблозі «Ліверпуля» в Твіттері.

У відеоролику показаний НСК «Олімпійський», на якому пройде фінал, та пояснюється, як до нього найкраще дістатися: 20 хвилин пішки від центру міста або на метро до станцій «Олімпійська» чи «Палац спорту».

Наводиться також вартість однієї поїздки в метро (водночас, як повідомлялось, проїзд фанатам, які мають квитки на фінал ЛЧ, у громадському транспорті Києва буде безкоштовним).

Також фанатам пояснюють, через які ворота їм потрібно буде заходити, та де знаходяться їхні сектори.

Уболівальникам радять скуштувати національні українські страви: борщ, котлету по-київськи, вареники, деруни. Зазначають, що в Україні є багато сортів пива.

Серед пам'яток, які рекомендують відвідати в столиці України, стадіон імені Лобановського монумент Батьківщина-мати, парк імені Тараса Шевченка, де буде розташовуватись фан-зона «Ліверпуля».

Пропонується також завітати на найглибшу в світі станцію метро – «Арсенальна».

Наводиться курс англійського фунта стерлінгів по відношенню до гривні.

Також мережу сколихнуло відео, на якому група вболівальників «Ліверпуля», які вирушили до Києва, горлає пісень та стрибає в літаку.

Як повідомлялось, в Україну вже прилетіли футбольні команди «Вольфсбург» та «Олімпік Ліон», які будуть змагатися 24 травня у фіналі Ліги Чемпіонів серед жінок та перші 500 уболівальників.

Фінальний поєдинок жіночого турніру відбудеться у Києві 24 травня на стадіоні імені Валерія Лобановського о 19:00, а фінал чоловічої Ліги чемпіонів пройде 26 травня на НСК «Олімпійський».