Кличко завтра відкриє на Хрещатику містечко «Фестиваль чемпіонів»

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Фото: Главком Фан-зона на Хрещатику

Віталій Кличко дасть старт Чемпіонату рівних серед безпритульних

У четвер, 24 травня, мер столиці Віталій Кличко візьме участь у відкритті містечка «Фестиваль чемпіонів», яке розташоване на Хрещатику. Об 11.00 розпочнеться церемонія винесення Кубків ліги чемпіонів УЄФА.

«Місяць тому ці трофеї урочисто зустрічали в Києві. Потім кубки вирушили у тур Україною. Трофеї побували в Херсоні, Маріуполі, Дніпрі, Одесі, Харкові та у Львові. В Дніпрі, наприклад, кубки завозили і до госпіталю, де лікуються поранені українські військові. Кияни і гості столиці знову зможуть доторкнутися до легендарних трофеїв та зробити фото на згадку», - йдеться у повідомленні прес-служби мера столиці.

А о 12.45 Віталій Кличко та Ія Андрущак дадуть старт Чемпіонату рівних. Цей турнір УЄФА традиційно проводить перед фіналом Ліги чемпіонів. У ньому беруть участь команди безпритульних. Турнір відбувається в рамках компанії УЄФА EqualGame. Перед першою грою Віталій Кличко та Ія Андрущак проведуть стартову розпасовку м’яча.

Раніше повідомлялося, що до Києва прибули жіночі команди фіналу Ліги чемпіонів.

Напередодні мерія заявила, що Київ готовий до проведення фіналу Ліги чемпіонів.