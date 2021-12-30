Комунальники зносять незаконні ялинкові базари. Де в Києві їх найбільше (фото)

Комунальники вже прибрали близько 30 незаконних ялинкових базарів

Від початку продажу новорічних дерев у Києві вже демонтували майже 30 нелегальних ялинкових базарів. Найбільше таких локацій виявили та прибрали у Деснянському та Дарницькому районах столиці. Про це повідомив директор Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко.

«Крім щоденної роботи, останні два тижні інспектори благоустрою активно перевіряли незаконні ярмарки з продажу хвойних дерев. Поки одні підприємці працюють у правовому полі, інші обходять закон та своїми діями наносять шкоду Києву. Крім того, що такі точки розміщені без дозволів, на них торгують ялинками невідомого походження та залишають купи сміття. Від старту продажу новорічних дерев фахівці з демонтажів КП «Київблагоустрій» прибрали близько 30 таких локацій», – сказав Ткаченко.

Посадовець додав, що майже 200 офіційних ярмарків із продажу новорічних дерев працюватимуть у столиці до 31 грудня включно. Обрати найзручнішу для вас локацію можна на мапі: https://cutt.ly/rUbkKSn.

Нагадаємо, що з 4 січня почнуть працювати 15 пунктів утилізації зрізаних хвойних дерев.

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