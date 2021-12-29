У Києві відкриються пункти утилізації новорічних ялинок: коли та де

Здати ялинку на утилізацію можна до 31 січня включно

Із 4 січня 2022 року в Києві почнуть працювати 15 пунктів прийому новорічних дерев на базі підприємств комунального об’єднання «Київзеленбуд»: 10 пунктів відкриють на територіях виробничих баз районних підприємств по утриманню зелених насаджень і 5 – на територіях садиб лісництв КП «Дарницьке ЛПГ».

Принести ялинку на утилізацію можна буде в будні з 07:00 до 21:00 до 31 січня включно.

Локації та контакти відповідальних осіб можна переглянути на мапі.

Як зазначає генеральний директор КО «Київзеленбуд» Олексій Король, пункти утилізації новорічних дерев створюють для того, щоб рослини, які прикрашають оселі містян у свята, могли принести користь і потім. У пунктах утилізації дерева подрібнюють на щепу, яка використовується для мульчування лунок вічнозелених рослин. Узимку мульча захищає ґрунт від промерзання, а в теплу пору року допомагає зберегти водний баланс та захищає від пересихання і перегріву.

«Викинуті на смітник дерева не принесуть користі, на відміну від тих, які приносять у пункти утилізації. Традиційно очікуємо на дві хвилі, коли українці починають масово виносити ялинки, сосни й смереки з дому: Старий Новий рік та Водохреще. Минулого року кияни здали в пункти утилізації 6,5 тисячі новорічних ялинок», – зазначив Олексій Король.

Здати ялинки можна за адресами:

КП УЗН Голосіївського району – просп. Голосіївський, 87-Г;

КП УЗН Дарницького району – вул. Тростянецька, 58-А;

КП УЗН Деснянського району – вул. Електротехнічна, 26;

КП УЗН Дніпровського району – просп. Визволителів, 6;

КП УЗН Оболонського району – просп. Степана Бандери, 26-А;

КП УЗН Печерського району – вул. Залізничне шосе, 61;

КП УЗН Подільського району – вул. Дмитрівська, 16-А;

КП УЗН Святошинського району – вул. Бетховена, 8;

КП УЗН Солом’янського району – вул. Новопольова, 95;

КП УЗН Шевченківського району – пров. Герцена, 6;

Дарницьке ЛПГ – Бориспільське шосе, 23 км;

Дарницьке ЛПГ – просп. Броварський, 2-А;

Дарницьке ЛПГ – вул. Радистів, 1-В;

Дарницьке ЛПГ – Микільське лісництво, квартал № 35;

Дарницьке ЛПГ – Броварське лісництво, квартал № 72.

Нагадаємо, що майже 200 офіційних ярмарків із продажу живих новорічних дерев працюватимуть у столиці до 31 грудня включно.

Інспекція благоустрою перевіряє ялинкові базари в Києві.

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