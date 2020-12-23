  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Коронавірус атакує киян: майже 1,4 тис. нових хворих за добу

    • Розсилка
    Захворюваність на коронавірус у Києві зростає - Коронавірус атакує киян: майже 1,4 тис. нових хворих за добу
    Захворюваність на коронавірус у Києві зростає
    Фото з відкритих джерел

    За останню добу у Києві найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 серед регіонів України

    За минулу добу, 22 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 1381 людини. Це на 222 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 21 грудня було 1159 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 103663 випадки захворювання на Covid-19.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1381), Запорізькій (887), Київській (809), Одеській (792) та Харківській (591) областях», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 33981 особа, померли 1749 осіб.

    У Київській області зафіксовано 54831 випадок захворювання на Covid-19. За добу виявлено 809 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 559 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 25928 осіб, померли 888 людей.

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 989642 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 22 грудня зафіксовано 10136 хворих на коронавірус. 

    Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 22 грудня у Києві було підтверджено 102282 випадки захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 1159 осіб.  

    У Київській області було 54022 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 559 нових хворих.

    Нагадаємо, раніше найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей. 

    Теги: Київ статистика Київщина Максим Степанов епідемія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies