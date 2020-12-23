Коронавірус атакує киян: майже 1,4 тис. нових хворих за добу

За останню добу у Києві найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 серед регіонів України

За минулу добу, 22 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 1381 людини. Це на 222 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 21 грудня було 1159 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 103663 випадки захворювання на Covid-19.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1381), Запорізькій (887), Київській (809), Одеській (792) та Харківській (591) областях», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 33981 особа, померли 1749 осіб.

У Київській області зафіксовано 54831 випадок захворювання на Covid-19. За добу виявлено 809 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 559 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 25928 осіб, померли 888 людей.

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 989642 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 22 грудня зафіксовано 10136 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 22 грудня у Києві було підтверджено 102282 випадки захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 1159 осіб.

У Київській області було 54022 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 559 нових хворих.

Нагадаємо, раніше найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.