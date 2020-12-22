За добу в Києві виявлено понад тисячу нових хворих на коронавірус

Після вихідних показники захворюваності на коронавірус пішли вгору

На Київщині понад пів сотні нових випадків захворювання на Covid-19

За минулу добу, 21 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 1159 людей. Це на 486 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 20 грудня було 673 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 102282 випадки захворювання на Covid-19.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1159), Дніпропетровській (992), Одеській (914), Запорізькій (665) та Київській (559) областях», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 33981 особа (за добу 1242), померли 1749 осіб (за добу 26).

У Київській області зафіксовано 54022 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 559 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 456 особи. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 25928 осіб (за добу 1116), померла 888 людей (за добу 7).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 979506 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 21 грудня зафіксовано 8513 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 20 грудня у Києві було підтверджено 101123 випадки захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 673 осіб.

У Київській області було 53463 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 456 нових хворих.

Нагадаємо, раніше найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.