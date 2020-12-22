У Британії – найбільший добовий приріст хворих на Covid-19 з початку пандемії

У спалаху переважно звинувачують новий і більш заразний штам вірусу, який виник або в Лондоні, або в Кенті у вересні цього року

Загалом від початку епідемії у Великій Британії зареєстровано 2,1 млн випадків коронавірусу

У Великій Британії у вівторок коронавірус виявили у 36 804 осіб, що є найбільшим добовим приростом від початку пандемії.

Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що попередній антирекорд був встановлений у неділю, 20 грудня, – 35 928 нових випадків.

Крім того, за офіційними даними, у вівторок 691 людина померла через Covid-19 - це найвищий показник за майже місяць.

Загалом від початку епідемії у Великій Британії зареєстровано 2 110 314 випадків коронавірусу, з них 68 307 летальних.

У спалаху переважно звинувачують новий і більш заразний штам вірусу, який виник або в Лондоні, або в Кенті у вересні цього року.

До слова, Єврокомісія радить країнам ЄС скасувати транспортну блокаду Британії.

Як відомо, понад 40 країн заборонили або обмежили сполучення з Великою Британією.

Раніше прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що у країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу, який може бути на 70% заразнішим.

Згодом МОЗ України оприлюднив рекомендації через новий штам Covid-19.

Крім того, ВООЗ назвала ймовірну причину появи нового штаму коронавірусу.