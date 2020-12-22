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    У світі

    У Британії – найбільший добовий приріст хворих на Covid-19 з початку пандемії

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    <p>У спалаху переважно звинувачують новий і більш заразний штам вірусу, який виник або в Лондоні, або в Кенті у вересні цього року</p> - У Британії – найбільший добовий приріст хворих на Covid-19 з початку пандемії

    У спалаху переважно звинувачують новий і більш заразний штам вірусу, який виник або в Лондоні, або в Кенті у вересні цього року

    Загалом від початку епідемії у Великій Британії зареєстровано 2,1 млн випадків коронавірусу

    У Великій Британії у вівторок коронавірус виявили у 36 804 осіб, що є найбільшим добовим приростом від початку пандемії.

    Про це повідомляє Sky News.

    Зазначається, що попередній антирекорд був встановлений у неділю, 20 грудня, – 35 928 нових випадків.

    Крім того, за офіційними даними, у вівторок 691 людина померла через Covid-19 - це найвищий показник за майже місяць.

    Загалом від початку епідемії у Великій Британії зареєстровано 2 110 314 випадків коронавірусу, з них 68 307 летальних.

    У спалаху переважно звинувачують новий і більш заразний штам вірусу, який виник або в Лондоні, або в Кенті у вересні цього року.

    До слова, Єврокомісія радить країнам ЄС скасувати транспортну блокаду Британії.

    Як відомо, понад 40 країн заборонили або обмежили сполучення з Великою Британією.

    Раніше прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що у країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу, який може бути на 70% заразнішим.

    Згодом МОЗ України оприлюднив рекомендації через новий штам Covid-19.

    Крім того, ВООЗ назвала ймовірну причину появи нового штаму коронавірусу.

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    Теги: здоров'я Велика Британія епідемія коронавірус
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