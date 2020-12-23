Вакцинація від Covid-19: Разумков попередив українців про ризик

Спікер парламенту вважає, що Україна повинна дочекатися перших результатів вакцинації в країнах Заходу

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що українці, які вакцинуються проти коронавірусу, не чекаючи початку офіційних поставок вакцини, піддають себе великому ризику.

«Контрабандою вакцину не так просто завезти. Одна справа, коли ви завозите аспірин, інша - вакцина, яка повинна зберігатися в особливих умовах, при температурі мінус 80. Забезпечити «вчорну» таке перевезення фізично неможливо. І тоді виникає інше питання: якщо ви використовуєте таку вакцину, ви навпаки можете наразити себе на небезпеку в більшій мірі, ніж якщо не будете використовувати», – сказав Разумков в ефірі телеканалу «Україна 24».

Спікер парламенту вважає, що Україна повинна дочекатися перших результатів вакцинації в країнах Заходу, щоб робити висновки про ефективність вакцин.

«Станом на сьогодні ми бачимо, що вакцинуються Європа, США. Думаю, ми будемо бачити в динаміці, працює вакцина чи ні. Це повинен бути якісний продукт, який би діяв, яким ми б могли забезпечити своїх громадян. І навіть якщо сьогодні такі переговори припинені, я впевнений, що відповідні органи знову зрушаться з мертвої точки. Давайте дочекаємося, що і як працює, що буде сертифіковано, і що будуть використовувати в європейських державах», – заявив Разумков.

Як відомо, Україна скоріш за все отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneka.

Також у вівторок Міністерство охорони здоров’я затвердило національний план вакцинації від ковіда, згідно якого протягом 2021-2022 років планує вакцинувати 20 млн українців.

12 грудня Україна отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавіруса.

Як повідомлялося, Україна не входить до списку країн, які першими отримають вакцину проти Covid-19.