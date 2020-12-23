Оперативні дані. В Україні виявили понад 10 тис. нових хворих на коронавірус

Від початку епідемії в Україні одужало 615 660 осіб

В Україні за минулу добу, 22 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 10 136 людей. Це на 1 623 людей більше, ніж попередньої доби (8 513). Зокрема, захворіли 537 дітей та 422 медпрацівники. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 979 осіб;

летальних випадків – 275;

одужало – 15 372 особи;

здійснено тестувань за добу – 61 445 (зокрема методом ПЛР – 41 219, методом ІФА – 20 226).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 989 642 особи;

одужало – 615 660 осіб;

летальних випадків – 17 172;

проведено ПЛР-тестувань – 5 348 820.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 381), Запорізькій (887), Київській (809), Одеській (792) та Харківській (591) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 103 663 випадки;

Вінницька область – 21 259 випадків;

Волинська область – 31 490 випадків;

Дніпропетровська область – 54 625 випадків;

Донецька область – 33 102 випадки;

Житомирська область – 36 975 випадків;

Закарпатська область – 27 391 випадок;

Запорізька область – 49 341 випадок;

Івано-Франківська область – 42 300 випадків;

Київська область – 54 831 випадок;

Кіровоградська область – 7 949 випадків;

Луганська область – 9 181 випадок;

Львівська область – 57 906 випадків;

Миколаївська область – 27 970 випадків;

Одеська область – 66 295 випадків;

Полтавська область – 32 945 випадків;

Рівненська область – 39 251 випадок;

Сумська область – 38 501 випадок;

Тернопільська область – 32 738 випадків;

Харківська область – 66 243 випадки;

Херсонська область – 16 162 випадки;

Хмельницька область – 37 142 випадки;

Черкаська область – 35 938 випадків;

Чернівецька область – 38 721 випадок;

Чернігівська область – 27 723 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.