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    Оперативні дані. В Україні виявили понад 10 тис. нових хворих на коронавірус

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    Минулої доби від коронавірусу померло 275 людей - Оперативні дані. В Україні виявили понад 10 тис. нових хворих на коронавірус
    Минулої доби від коронавірусу померло 275 людей
    Фото з відкритих джерел

    Від початку епідемії в Україні одужало 615 660 осіб

    В Україні за минулу добу, 22 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 10 136 людей. Це на 1 623 людей більше, ніж попередньої доби (8 513). Зокрема, захворіли 537 дітей та 422 медпрацівники. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 2 979 осіб;
    • летальних випадків – 275;
    • одужало – 15 372 особи;
    • здійснено тестувань за добу – 61 445 (зокрема методом ПЛР – 41 219, методом ІФА – 20 226).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 989 642 особи;
    • одужало – 615 660 осіб;
    • летальних випадків – 17 172;
    • проведено ПЛР-тестувань – 5 348 820.
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    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 381), Запорізькій (887), Київській (809), Одеській (792) та Харківській (591) областях.

    Кількість захворювань в регіонах:

    • м. Київ – 103 663 випадки;
    • Вінницька область – 21 259 випадків;
    • Волинська область – 31 490 випадків;
    • Дніпропетровська область – 54 625 випадків;
    • Донецька область – 33 102 випадки;
    • Житомирська область – 36 975 випадків;
    • Закарпатська область – 27 391 випадок;
    • Запорізька область – 49 341 випадок;
    • Івано-Франківська область – 42 300 випадків;
    • Київська область – 54 831 випадок;
    • Кіровоградська область – 7 949 випадків;
    • Луганська область – 9 181 випадок;
    • Львівська область – 57 906 випадків;
    • Миколаївська область – 27 970 випадків;
    • Одеська область – 66 295 випадків;
    • Полтавська область – 32 945 випадків;
    • Рівненська область – 39 251 випадок;
    • Сумська область – 38 501 випадок;
    • Тернопільська область – 32 738 випадків;
    • Харківська область – 66 243 випадки;
    • Херсонська область – 16 162 випадки;
    • Хмельницька область – 37 142 випадки;
    • Черкаська область – 35 938 випадків;
    • Чернівецька область – 38 721 випадок;
    • Чернігівська область – 27 723 випадки.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Теги: Київ Волинська область Запорізька область Чернівецька область коронавірус
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