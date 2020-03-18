  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Коронавірус дорожникам не на заваді: у Києві продовжується ремонт доріг

    • Розсилка
    Коронавірус дорожникам не на заваді: у Києві продовжується ремонт доріг

    Попри карантин, триває ремонт доріг

    Ремонтні роботи на столичних дорогах, попри карантин, не зупиняються. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Так, дорожники відремонтують покриття на перехресті проспекту Глушкова з вулицею Конєва. У зв’язку з цим тут частково обмежать рух транспорту:

    • із 07:30 до 20:00 18 березня,
    • із 07:30 19 березня до 10:00 20 березня.
    1_101

    Крім того, на вул. Луценка дорожники Голосіївського району проведуть поточний ремонт покриття.

    Буде частково обмежено рух транспорту:

    • із 07:30 до 20:00 18 березня,
    • із 07:30 19 березня до 10:00 20 березня.

    Під час робіт рух буде здійснюватися по одній смузі.

    2_14

    КК «Київавтодор» перепрошує за незручності.

    Нагадаємо, з 17 березня столична влада посилила обмежувальні заходи, щоб убезпечити мешканців і запобігти ситуації з можливим розповсюдженням коронавірусу в Києві та Україні.

    Для запобігання ситуації стрімкого розповсюдження коронавірусу столична влада закликає мешканців міста з розумінням та відповідальністю поставитися до обмежувальних заходів, запроваджених у Києві, та дотримуватися елементарних рекомендацій.

    Київ дороги ремонт Київавтодор карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ