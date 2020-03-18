Коронавірус дорожникам не на заваді: у Києві продовжується ремонт доріг



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Попри карантин, триває ремонт доріг

Ремонтні роботи на столичних дорогах, попри карантин, не зупиняються. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Так, дорожники відремонтують покриття на перехресті проспекту Глушкова з вулицею Конєва. У зв’язку з цим тут частково обмежать рух транспорту:

із 07:30 до 20:00 18 березня,

із 07:30 19 березня до 10:00 20 березня.

Крім того, на вул. Луценка дорожники Голосіївського району проведуть поточний ремонт покриття.

Буде частково обмежено рух транспорту:

із 07:30 до 20:00 18 березня,

із 07:30 19 березня до 10:00 20 березня.

Під час робіт рух буде здійснюватися по одній смузі.

КК «Київавтодор» перепрошує за незручності.

Нагадаємо, з 17 березня столична влада посилила обмежувальні заходи, щоб убезпечити мешканців і запобігти ситуації з можливим розповсюдженням коронавірусу в Києві та Україні.

Для запобігання ситуації стрімкого розповсюдження коронавірусу столична влада закликає мешканців міста з розумінням та відповідальністю поставитися до обмежувальних заходів, запроваджених у Києві, та дотримуватися елементарних рекомендацій.