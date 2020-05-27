Кличко назвав дату відкриття ТРЦ і готелів



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Столичні ТРЦ зможуть почати працювати в кінці тижня

Готелі та ТРЦ мають працювати із дотримання протиепідемічних норм

Торгово-розважальні центри і готелі в Києві відкриють у кінці цього тижня. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Хочу повідомити, що сьогодні комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про відкриття в столиці торгово-розважальних центрів (без роботи розважальних зон). ТРЦ в Києві – з дотриманням санітарних норм та регламентів – відкриватимуть із суботи, 30 травня», - сказав він.

Також із 30 травня зможуть розпочати роботу і готелі, крім хостелів.

«Для готелів прописані чіткі вимоги, яких вони повинні дотримуватися: температурний скринінг співробітників та постояльців, масковий режим поза номерами. Дозволяється одночасне перебування відвідувачів у вестибюлі з розрахунку не більше однієї особи на 10 квадратних метрів площі приміщення», - зазначив мер.

Ресторани в готелях поки працюватимуть на виніс та на обслуговування в номерах.

«Рішення ж щодо роботи ресторанів та кафе в столиці комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить окремо», - підкреслив Кличко.

Раніше Кличко заявляв, що великі торговельні центри в столиці треба відкривати після відновлення роботи метрополітену.

25 травня Київський метрополітен відновив свою роботу після двомісячного карантину.