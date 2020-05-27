Коли в Києві запрацюють готелі, ресторани і ТРЦ: оперативна інформація від Кличка

Коли в Києві запрацюють готелі, ресторани і ТРЦ: оперативна інформація від Кличкатрансляція
Столичний голова Віталій Кличко дає щоденні онлайн-брифінги
Мер звітує про епідемічну ситуацію в столиці
Київський міський голова Віталій Кличко дає онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).
Зокрема, мер інформує:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;
- скільки киян перебувають в лікарнях із коронавірусом та пневмонією;
- коли розпочнуть роботу ТРЦ, готелі та ресторани;
- чи буде збережено пішохідну зону на Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного.
Як повідомлялося, станом на ранок 27 травня, у Києві підтверджено 2739 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 29 осіб.
Коронавірус в Україні
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Всього21905
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Хворіють13252
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Одужали7995
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Померли658
Раніше Кличко заявляв, що великі торговельні центри в столиці треба відкривати після відновлення роботи метрополітену.
25 травня Київський метрополітен відновив свою роботу після двомісячного карантину.