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    Коли в Києві запрацюють готелі, ресторани і ТРЦ: оперативна інформація від Кличка

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    Столичний голова Віталій Кличко дає щоденні онлайн-брифінги - Коли в Києві запрацюють готелі, ресторани і ТРЦ: оперативна інформація від Кличка
    Столичний голова Віталій Кличко дає щоденні онлайн-брифінги

    Мер звітує про епідемічну ситуацію в столиці

    Київський міський голова Віталій Кличко дає онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації у столиці в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).

    Зокрема, мер інформує: 

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці; 
    • скільки киян перебувають в лікарнях із коронавірусом та пневмонією; 
    • коли розпочнуть роботу ТРЦ, готелі та ресторани;
    • чи буде збережено пішохідну зону на Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного.

    Як повідомлялося, станом на ранок 27 травня, у Києві підтверджено 2739 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 29 осіб. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      21905
    • Хворіють
      13252
    • Одужали
      7995
    • Померли
      658

    Раніше Кличко заявляв, що великі торговельні центри в столиці треба відкривати після відновлення роботи метрополітену.

    25 травня Київський метрополітен відновив свою роботу після двомісячного карантину. 

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