Україна і Туреччина почали переговори про відновлення авіарейсів і туризму



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Переговори на дипломатичному рівні стартували 25 травня

Заступник міністра закордонних справ України провів зустріч з послом Турецької Республіки

Україна і Туреччина розпочали переговорний процес щодо відновлення авіаційного сполучення та туристичних подорожей.

Про це повідомляється на сайті МЗС України.

Зазначається, що 25 травня відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара з послом Турецької Республіки в Україні Ягмуром Гюльдере.

«За підсумками зустрічі було домовлено започаткувати процедури, пов’язані з відновленням авіасполучення між Україною та Туреччиною, а також переговорного процесу між компетентними органами влади двох країни стосовно туристичних подорожей», - йдеться у повідомленні.

Дипломати також домовились активізувати наявні консультаційні механізми на рівні МЗС та інших профільних міністерств та відомств України та Туреччини, забезпечити належну підготовку та проведення наступного засідання Спільної економічної комісії, розпочати планування обміну візитів на період після зняття карантинних обмежень.

Окрема увага була приділена реалізації домовленостей, досягнутих під час офіційного візиту президента Туреччини в Україну, зокрема, масштабних інфраструктурних проєктів в Україні та будівництва житла в Херсонській області для вимушених переселенців, які залишили територію тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.

Раніше повідомляли, що уряд Іспанії розглядає можливість дозволити в'їзд на територію країни туристам з держав із порівняно сприятливою епідеміологічною ситуацією. При цьому влада розглядає створення так званих «безпечних коридорів» для мандрівників.

Також Іспанія відновила повітряне і водне сполучення з Італією.

До слова, у Хорватії туристична індустрія відновила роботу після карантинних обмежень, що діяли з березня.

Також Албанія 1 червня відкриє кордони і пляжі.

Нагадаємо, Греція знову відкриється для іноземних туристів 15 червня, проте спочатку вона буде приймати гостей тільки з 20 країн. Також Португалія готова приймати туристів.