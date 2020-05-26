  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Словенія запроваджує двотижневий карантин для туристів

    • Розсилка
    Вимога обов'язкової ізоляції не поширюється на тих, у кого є право на тимчасове або постійне проживання в країні - Словенія запроваджує двотижневий карантин для туристів
    Вимога обов'язкової ізоляції не поширюється на тих, у кого є право на тимчасове або постійне проживання в країні

    Транзитом через Словенію все ж можна буде проїхати

    Уряд Словенії прийняв рішення ввести 14-денний карантин для туристів, які прибувають з країн ЄС і третіх країн.

    Про це повідомляє Total Slovenia News.

    Вимога обов'язкової ізоляції не поширюється на тих, у кого є право на тимчасове або постійне проживання в країні.

    Також виключення діє на ряд громадян країн ЄС. Серед них особи, які їздять на роботу в Словенію, відвідують близьких родичів, їдуть на лікування, мають заброньоване житло або власна нерухомість на території Словенії.

    Також серед винятків – громадяни країн, які мають право вільного в'їзду в Словенії. Для цього уряд складає спеціальний список країн на основі оцінки Національного інституту громадського здоров'я (NIJZ) по епідеміологічної ситуації та повідомлення міністерства внутрішніх справ про двосторонні технічні угоди з окремими країнами. Поки в цей перелік включено лише Хорватія.

    Є й інші винятки з правил, наприклад, для дипломатів або тих, хто їде транзитом. В деяких випадках потрібно негативний аналіз на Covid-19.

    Зазначимо, що уряд Іспанії у понеділок прийняв рішення скасувати обов'язковий двотижневий карантин для прибуваючих з-за кордону іноземців.

    До слова, у Хорватії туристична індустрія відновила роботу після карантинних обмежень, що діяли з березня. 

    Також Албанія 1 червня відкриє кордони і пляжі.

    Нагадаємо, Греція знову відкриється для іноземних туристів 15 червня, проте спочатку вона буде приймати гостей тільки з 20 країн. Також Португалія готова приймати туристів.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      21905
    • Хворіють
      13252
    • Одужали
      7995
    • Померли
      658

    Як повідомлялось, станом на 26 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 584 випадків Covid-19. За добу - 339 нових випадків, зафіксовано 21 летальних випадків, одужало 341 людина. Загалом одужало 7 575 людей, 644 летальних випадків.

    ЄС відпочинок туризм Хорватія Словенія карантин уряд кордон коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ