Словенія запроваджує двотижневий карантин для туристів



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Вимога обов'язкової ізоляції не поширюється на тих, у кого є право на тимчасове або постійне проживання в країні

Транзитом через Словенію все ж можна буде проїхати

Уряд Словенії прийняв рішення ввести 14-денний карантин для туристів, які прибувають з країн ЄС і третіх країн.

Про це повідомляє Total Slovenia News.

Вимога обов'язкової ізоляції не поширюється на тих, у кого є право на тимчасове або постійне проживання в країні.

Також виключення діє на ряд громадян країн ЄС. Серед них особи, які їздять на роботу в Словенію, відвідують близьких родичів, їдуть на лікування, мають заброньоване житло або власна нерухомість на території Словенії.

Також серед винятків – громадяни країн, які мають право вільного в'їзду в Словенії. Для цього уряд складає спеціальний список країн на основі оцінки Національного інституту громадського здоров'я (NIJZ) по епідеміологічної ситуації та повідомлення міністерства внутрішніх справ про двосторонні технічні угоди з окремими країнами. Поки в цей перелік включено лише Хорватія.

Є й інші винятки з правил, наприклад, для дипломатів або тих, хто їде транзитом. В деяких випадках потрібно негативний аналіз на Covid-19.

Зазначимо, що уряд Іспанії у понеділок прийняв рішення скасувати обов'язковий двотижневий карантин для прибуваючих з-за кордону іноземців.

До слова, у Хорватії туристична індустрія відновила роботу після карантинних обмежень, що діяли з березня.

Також Албанія 1 червня відкриє кордони і пляжі.

Нагадаємо, Греція знову відкриється для іноземних туристів 15 червня, проте спочатку вона буде приймати гостей тільки з 20 країн. Також Португалія готова приймати туристів.

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Як повідомлялось, станом на 26 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 584 випадків Covid-19. За добу - 339 нових випадків, зафіксовано 21 летальних випадків, одужало 341 людина. Загалом одужало 7 575 людей, 644 летальних випадків.