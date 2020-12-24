Коронавірус шириться Києвом: за добу ще понад 1,3 тис. хворих

В Україні вже зафіксовано понад мільйон випадків захворювання на Covid-19

За минулу добу, 23 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 1377 людини. Це на 4 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 22 грудня було 1381 хворий). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 105040 випадків захворювання на Covid-19.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1377), Запорізькій (774), Одеській (676), Київській (666) та Донецькій (636) областях», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 34928 осіб, померли 1779 осіб.

У Київській області зафіксовано 55497 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 666 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 809 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 27354 особи, померли 899 людей.

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1001132 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 23 грудня зафіксовано 11490 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 23 грудня у Києві було підтверджено 103663 випадки захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 1381 особи.

У Київській області було 54831 випадок захворювання на Covid-19. За добу виявлено 809 нових хворих.