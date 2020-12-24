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    Оперативні дані. В Україні виявили понад 11 тис. нових хворих на коронавірус

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    Минулої доби від коронавірусу померло 223 людей - Оперативні дані. В Україні виявили понад 11 тис. нових хворих на коронавірус
    Минулої доби від коронавірусу померло 223 людей
    Фото з відкритих джерел

    Від початку епідемії в Україні одужало 631 435 осіб

    В Україні за минулу добу, 23 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 11 490 людей. Це на 1 354 людини більше, ніж попередньої доби (10 136). Зокрема, захворіли 488 дітей та 445 медпрацівників. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 2 721 особа;
    • летальних випадків – 223;
    • одужало – 15 775 осіб;
    • здійснено тестувань за добу – 66 358 (зокрема методом ПЛР – 42 132, методом ІФА – 24 226).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1 001 132 особи;
    • одужало – 631 435 осіб;
    • летальних випадків – 17 395;
    • проведено ПЛР-тестувань – 5 390 952.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 377), Запорізькій (774), Одеській (676), Київській (666) та Донецькій (636) областях.

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    Кількість захворювань в регіонах:

    • м. Київ – 105 040 випадків;
    • Вінницька область – 21 490 випадків;
    • Волинська область – 31 917 випадків;
    • Дніпропетровська область – 55 174 випадки;
    • Донецька область – 33 738 випадків;
    • Житомирська область – 37 468 випадків;
    • Закарпатська область – 27 543 випадки;
    • Запорізька область – 50 115 випадків;
    • Івано-Франківська область – 42 482 випадки;
    • Київська область – 55 497 випадків;
    • Кіровоградська область – 8 090 випадків;
    • Луганська область – 9 443 випадки;
    • Львівська область – 58 372 випадки;
    • Миколаївська область – 28 351 випадок;
    • Одеська область – 66 971 випадок;
    • Полтавська область – 33 509 випадків;
    • Рівненська область – 39 634 випадки;
    • Сумська область – 38 923 випадки;
    • Тернопільська область – 32 972 випадки;
    • Харківська область – 66 788 випадків;
    • Херсонська область – 16 408 випадків;
    • Хмельницька область – 37 600 випадків;
    • Черкаська область – 36 418 випадків;
    • Чернівецька область – 38 914 випадків;
    • Чернігівська область – 28 275 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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    Теги: Крим Київ Волинська область Запорізька область Чернівецька область коронавірус
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