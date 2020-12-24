Зеленський підписав закон для пришвидшення реєстрації вакцин від Covid-19

Закон № 1075-ІХ дозволяє у скорочені терміни затвердити для лікування Covid-19 в Україні лікарські засоби, вакцини та імунобіологічні препарати

Закон має прискорити вихід на український ринок вакцин, які успішно пройдуть випробування, а також зменшити навантаження на систему охорони здоров’я

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволить скоротити строки затвердження клінічних випробувань та державної реєстрації для вакцин та інших препаратів для лікування коронавірусу.

Про це повідомили в Офісі президента.

Зокрема закон № 1075-ІХ дозволяє у скорочені терміни затвердити для лікування Covid-19 в Україні лікарські засоби, вакцини та імунобіологічні препарати, зареєстровані регуляторами США, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю, Індії, Мексики та Бразилії.

Також дозволяється скоротити строки затвердження для препаратів, які зареєстрував компетентний орган Європейського Союзу (Європейська комісія) або які проходять клінічні випробування у країнах-членах ЄС.

Так, законом скорочуються строки:

затвердження протоколів клінічних випробувань ліків, вакцин або інших імунобіологічних препаратів для лікування Covid-19.

проведення експертизи реєстраційних матеріалів зазначених лікарських засобів та матеріалів щодо внесення змін до них;

прийняття рішення про державну реєстрацію або про відмову у реєстрації, тощо.

Згідно з ухваленим документом, затвердження протоколів клінічних випробувань та суттєвих поправок до них мають здійснювати у строк до п’яти календарних днів.

В Офісі президента зазначили, що закон має прискорити вихід на український ринок вакцин, які успішно пройдуть клінічні випробування, а також зменшити навантаження на систему охорони здоров’я.

«Наразі у світі не існує специфічного лікування коронавірусної хвороби, тож швидка розробка та застосування ефективної й безпечної вакцини проти неї є життєво важливим заходом для зменшення поширення інфекції та захисту найвразливіших груп населення», – заявили в Офісі президента.

Зазначимо, Україна може безкоштовно отримати 16 млн доз вакцини від Covid-19.

Раніше стало відомо, яку вакцину найімовірніше отримає Україна.

Нагадаємо, що у вівторок Міністерство охорони здоров’я затвердило національний план вакцинації від ковіда, згідно якого протягом 2021-2022 років планує вакцинувати 20 млн українців.