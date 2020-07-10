Сплеск коронавірусу у Києві: Кличко розповів про поточну ситуацію в столиці



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За минулої доби в столиці виявлено 118 нових хворих

Сьогодні, 10 липня, о 12:00 розпочалась онлайн пресконференція мера Києва Віталія Кличка щодо поточної ситуації в столиці в умовах протиепідемічних заходів та обмежень.

Так, Віталій Кличко поінформує:

- на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;

- скільки дітей хворіють на коронавірус;

- скільки протоколів складено на порушників обмежень;

- як триває ремонт прибудинкових територій у районах столиці;

- чи вистачає столичним медзакладам лікарів і необхідних засобів.

Зазначимо, що у Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що станом на ранок 10 липня у Києві зафіксовано 118 нових випадків хвороби. Однак, згідно із показниками МОЗ Київ вважається наразі регіоном, який може послаблювати карантин.

В Україні станом на ранок 10 липня за добу від коронавірусного захворювання одужали 1016 хворих. Це рекордний показник за весь час пандемії в Україні.

Разом з тим за добу захворювання виявили ще у 819 людей, 18 хворих — померли.

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