Сплеск коронавірусу у Києві: Кличко розповів про поточну ситуацію в столиці
За минулої доби в столиці виявлено 118 нових хворих
Сьогодні, 10 липня, о 12:00 розпочалась онлайн пресконференція мера Києва Віталія Кличка щодо поточної ситуації в столиці в умовах протиепідемічних заходів та обмежень.
Так, Віталій Кличко поінформує:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;
- скільки дітей хворіють на коронавірус;
- скільки протоколів складено на порушників обмежень;
- як триває ремонт прибудинкових територій у районах столиці;
- чи вистачає столичним медзакладам лікарів і необхідних засобів.
Зазначимо, що у Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що станом на ранок 10 липня у Києві зафіксовано 118 нових випадків хвороби. Однак, згідно із показниками МОЗ Київ вважається наразі регіоном, який може послаблювати карантин.
В Україні станом на ранок 10 липня за добу від коронавірусного захворювання одужали 1016 хворих. Це рекордний показник за весь час пандемії в Україні.
Разом з тим за добу захворювання виявили ще у 819 людей, 18 хворих — померли.
Читайте також: