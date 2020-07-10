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    Сплеск коронавірусу у Києві: Кличко розповів про поточну ситуацію в столиці

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    Сплеск коронавірусу у Києві: Кличко розповів про поточну ситуацію в столиці

    За минулої доби в столиці виявлено 118 нових хворих

    Сьогодні, 10 липня, о 12:00 розпочалась онлайн пресконференція мера Києва Віталія Кличка щодо поточної ситуації в столиці в умовах протиепідемічних заходів та обмежень.

    Так, Віталій Кличко поінформує: 

     - на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;

     - скільки дітей хворіють на коронавірус;

    -  скільки протоколів складено на порушників обмежень;

    -  як триває ремонт  прибудинкових територій у районах столиці;

     -  чи вистачає столичним медзакладам лікарів і необхідних засобів. 

    Зазначимо, що у Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що станом на ранок 10 липня у Києві зафіксовано 118 нових випадків хвороби. Однак, згідно із показниками МОЗ Київ вважається наразі регіоном, який може послаблювати карантин.

    В Україні станом на ранок 10 липня за добу від коронавірусного захворювання одужали 1016 хворихЦе рекордний показник за весь час пандемії в Україні.

    Разом з тим за добу захворювання виявили ще у 819 людей, 18 хворих — померли.

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