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    На станції метро «Вокзальна» колапс: на вхід півкілометрова черга (відео)

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    Черга до входу на станцію метро&nbsp;&laquo;Вокзальна&raquo;&nbsp; - На станції метро «Вокзальна» колапс: на вхід півкілометрова черга (відео)
    Черга до входу на станцію метро «Вокзальна» 
    Фото: скріншот відео

    Черга розтягнулася від входу в метро майже до входу у будівлю вокзалу

    Сьогодні, 28 серпня, вранці на вхід на станцію метро «Вокзальна» в Києві вишикувалася черга на кілька сотень метрів.

    Про це повідомляє фотограф Олександр Гусєв на своїй сторінці у Facebook.

    Черга розтягнулася від входу в метро майже до входу у будівлю Центрального залізничного вокзалу.

    Люди в черзі не дотримуються соціальної дистанції, багато з них без захисних масок.

    Повідомляється, що черга утворилася через те, що на станції працює один ескалатор, велика кількість пасажирів не встигає проходити.

    На платформах станції теж утворився великий натовп людей.

    Раніше повідомлялося, що з 6 серпня на станції метро «Вокзальна» проводився позаплановий ремонт одного із трьох ескалаторів. У зв’язку з цим у пікові години були обмеження (закриття) станції на вхід.

    20 серпня станція метро «Вокзальна» запрацювала у звичайному режимі.

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