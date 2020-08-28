Керівник МОЗ розповів, скільки масок знадобиться учневі на один день



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр додав, що зараз є багато тканинних масок, які можна щодня прати і прасувати

Степанов вважає, що учневі буде достатньо однієї маски на день

Українському учневі буде достатньо однієї одноразової маски на день. Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 28 серпня.

Міністр зазначив, що хоч одноразову маску можна використовувати лише три години за умови безперервного носіння, проте учням не потрібно одягати захисні маски під час проведення занять.

«Якщо дитина користується звичайною одноразовою маскою, то їй достатньо однієї маски на день, тому що вона не постійно в ній знаходиться. Можна покласти маску в кишеню, коли починається урок, а на перерві – одягнути знову», - сказав Степанов.

Міністр додав, що зараз є багато тканинних масок. «Коли дитина прийшла додому цю маску потрібно випрати та попрасувати», – порадив глава МОЗ.

Також Степанов рекомендує за можливості проводити деякі уроки в школах на свіжому повітрі.

«Ми радимо забезпечити проведення занять з деяких предметів на свіжому повітрі. Яких саме предметів повинні визначити самі вчителі: де є така можливість та в залежності від навчального плану», - сказав Степанов.

Міністр зазначив, що провітрювання аудиторій потрібно робити щонайменше 10 хвилин після кожного заняття.

Степанов додав, що станом на сьогодні в Україні на коронавірус захворіло 7 504 дитини, було госпіталізовано 920 дітей.

Нагадаємо, 27 серпня МОЗ оприлюднив додаткові рекомендації для навчання у школах.

Міністерство охорони здоров'я оновило правила для навчання в школах під час пандемії.

Як повідомлялося, МОЗ пояснив, як проходити медогляд школярам в умовах пандемії.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонував тему для першого уроку у школах.

Також навчальні заклади Києва розроблять чотири моделі роботи під час карантину.