Епідемія та навчання: у Києві діти підуть до школи 1 вересня



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Навчання у школах відбуватиметься із дотриманням карантинних обмежень і заходів безпеки Фото ілюстративне

Усі київські школи готові до навчального року в умовах пандемії

Перший дзвоник у київських школах пролунає 1 вересня. Усі школи готові до початку нового навчального року 1 вересня. Про це заявив на брифінгу виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

Він у четвер, 27 серпня, разом із директоркою Департаменту освіти та науки міста Києва Оленою Фіданян на прикладі спеціалізованої школи №47 перевірив, як заклади освіти столиці готуються до початку нового навчального року.

«Перший дзвоник відбудеться 1 вересня, за традицією, в усіх закладах освіти міста Киїив, в усіх школах. Дітки підуть до школи, ми розробили регламент. Хочу ще раз заспокоїти і запросити батьків до нового навчального року», - сказав Мондриївський.

Він повідомив, що для шкіл закуплені всі необхідні дезінфікуючі засоби, розроблені регламенти роботи, відкриті всі входи до школи та виходи тощо.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я оновило правила для навчання в школах під час пандемії.

Також навчальні заклади Києва розроблять чотири моделі роботи під час карантину.